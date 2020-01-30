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即市新聞

30/01/2020 10:23

《異動股》ｉＰｈｏｎｅ供應鏈或斷裂，瑞聲跌逾５％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》武漢肺炎疫情對經濟影響漫延至實業，瑞聲（０２０１８）現
價跌５﹒５１％，報５６﹒６元暫為表現最差藍籌，盤中最低見５５﹒９元創近兩個月低；成交
約３５８萬股，涉資２﹒０８億元。
　　舜宇光學（０２３８２）亦跌３﹒７５％，報１３３﹒３元，穿五十天線（１３５﹒４０４
元）；成交約２０２萬股，涉資２﹒７４億元。
　　蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於的河南省鄭州及江蘇省上海亦受到武漢肺炎疫情影響。彭博社
報道指，倘武漢肺炎疫情持續擴大，或令ｉＰｈｏｎｅ組裝廠需要停工，衝擊ｉＰｈｏｎｅ供應
鏈。
　　現時，恆生指數報２６８７５，跌２８５點或跌１﹒０５％，主板成交２５０﹒６６億元。
國企指數報１０５０１，跌１１７點或跌１﹒１１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５６﹒６０元　　　跌５﹒５１％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１６﹒１８元　　　跌４﹒０３％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒８８元　　　跌１﹒１２％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１１﹒５６元　　　跌８﹒１１％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１３３﹒３０元　　　跌３﹒７５％
　　鴻騰科技　（０６０８８）　　　　２﹒５２元　　　跌３﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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