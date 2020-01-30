《異動股》ｉＰｈｏｎｅ供應鏈或斷裂，瑞聲跌逾５％暫最差藍籌

《經濟通通訊社３０日專訊》武漢肺炎疫情對經濟影響漫延至實業，瑞聲（０２０１８）現

價跌５﹒５１％，報５６﹒６元暫為表現最差藍籌，盤中最低見５５﹒９元創近兩個月低；成交

約３５８萬股，涉資２﹒０８億元。

舜宇光學（０２３８２）亦跌３﹒７５％，報１３３﹒３元，穿五十天線（１３５﹒４０４

元）；成交約２０２萬股，涉資２﹒７４億元。

蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於的河南省鄭州及江蘇省上海亦受到武漢肺炎疫情影響。彭博社

報道指，倘武漢肺炎疫情持續擴大，或令ｉＰｈｏｎｅ組裝廠需要停工，衝擊ｉＰｈｏｎｅ供應

鏈。

現時，恆生指數報２６８７５，跌２８５點或跌１﹒０５％，主板成交２５０﹒６６億元。

國企指數報１０５０１，跌１１７點或跌１﹒１１％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ５６﹒６０元 跌５﹒５１％

比亞迪電子（００２８５） １６﹒１８元 跌４﹒０３％

通達集團 （００６９８） ０﹒８８元 跌１﹒１２％

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒５６元 跌８﹒１１％

舜宇光學 （０２３８２） １３３﹒３０元 跌３﹒７５％

鴻騰科技 （０６０８８） ２﹒５２元 跌３﹒０８％

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（ｎｓ）

