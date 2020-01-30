《午市前瞻》肺炎疫情倘惡化，港股２月首兩周可低見２６０００點

《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局維持息口不變，美股走勢靠穩，惟市場繼續受肺炎疫情

影響。內地累計確診病例增至７７１１宗，其中西藏確診首宗病例，即疫情已蔓延至全國所有各

地區。而本港至今累計確診病例增至１０例，港股低開１３０點報２７０３０，隨著手機設備股

受壓，加上環球期貨市場受震盪，港股跌幅加深至２６６６９點挫４９１點。最終恆指半日收報

２６６９３點，跌４６７點或跌１﹒７２％，主板成交５７１﹒０２億元。國指報１０４２８點

，跌１８９點或跌１﹒７９％。

受累疫情升溫，內地延長春節假期，Ａ股休市至２月３日復市。



＊蘋果供應鏈受疫情影響，瑞聲插水７％最差藍籌＊



重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒７８％，報５７﹒１元；港交所（００３８８）跌

１﹒８２％，報２５９元；騰訊（００７００）旗下手遊《王者榮耀》在上周四（２４日）流水

收入約２０億元人民幣，按年增五成，創單日收入的歷史新高，惟股價回軟０﹒８９％，報

３７９﹒８元；野村指現時更多人選擇留在家中，相信手機及固網的服務需求增加，有利電訊商

，惟中移動（００９４１）半日挫３﹒０３％報６５﹒５５元；友邦（０１２９９）跌

１﹒２４％，報７９﹒８元。

蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於的河南省鄭州及江蘇省上海受到武漢肺炎疫情影響，彭博社報

道指，倘武漢肺炎疫情持續擴大，或令ｉＰｈｏｎｅ組裝廠需要停工，衝擊ｉＰｈｏｎｅ供應鏈

。瑞聲科技（０２０１８）瀉６﹒５９％，報５５﹒９５元，暫半日表現最差藍籌。其他手機設

備股亦受累，舜宇光學（０２３８２）插水６﹒２８％，報１２９﹒８元；富智康

（０２０３８）急挫５﹒４７％，報１﹒２１元；鴻騰科技（０６０８８）跌３﹒８５％，報２

﹒５元；比亞迪電子（００２８５）急挫８﹒０７％，報１５﹒５元。

藥股個別走勢，中生製藥（０１１７７）挫４﹒３１％，報１０﹒６６元；石藥

（０１０９３）急跌３﹒５７％，報１７﹒８２元；歌禮製藥（０１６７２）澄清未有參與肺炎

藥品研發，半日瀉１５﹒６２％，報３﹒３５元；中國醫療集團（０８２２５）旗下新型冠狀病

毒肺炎臨床特別專案組研究，發現有抑制新型冠狀病毒的方法，半日飆１０２﹒３３％，報

０﹒８７元；百濟神州（０６１６０）急跌４﹒５１％，報９１﹒０５元。



＊本地地產、濠賭股走勢弱，部分金股逆市走上＊



本地地產股繼續疲弱，恆隆地產（００１０１）跌２﹒２６％，報１６﹒４元；恆基

（０００１２）軟０﹒９７％，報３５﹒７元；新鴻基地產（０００１６）跌１﹒６１％，報

１１０﹒３元；新世界發展（０００１７）挫２﹒６５％，報９﹒９３元；長實集團

（０１１１３）滑１﹒０７％，報５１﹒０５元；九龍倉置業（０１９９７）挫３﹒７６％，報

４１元。

濠賭股全線走低，金沙（０１９２８）全年度淨利２０﹒４億美元升７﹒４％，半日挫

４﹒２３％，報３７﹒３５元；銀娛（０００２７）急跌３﹒４８％，報５１﹒３元；永利澳門

（０１１２８）跌４﹒９８％，報１６﹒４元；新濠國際發展（００２００）跌３﹒７５％，報

１６﹒９２元；美高梅中國（０２２８２）挫５﹒６９％，報１０﹒９４元。

新型冠狀病毒的疫情觸發市場憂慮，避險需求增加，加上觀望美國聯儲局貨幣政策，金價周

三上揚，帶動金股大致向上。山東黃金（０１７８７）走高５﹒８４％，報１９﹒５８元；招金

礦業（０１８１８）漲３﹒３４％，報８﹒９６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升

０﹒７８％，報１１５６元；紫金礦業（０２８９９）挫２﹒７９％，報３﹒４９元；中國黃金

國際（０２０９９）跌２﹒５４％，報６﹒１５元。



＊聶振邦：眾多藥股未必與治療肺炎有關，維達看高一線＊



受累武漢肺炎疫情持續擴散，恆指今日再跌４６７點，短短兩日蒸發１２５６點。富途證券

分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時恆指位處去年１２月１２日上升裂口（２６６５９

至２６８３７）之間，但如果肺炎情況惡化，預計２月首兩星期恆指可低見２６０００點；若不

，將於２６７０００點至２７３００點整固。

市場大部分板塊均見下調，疫情之下藥股或被看高一線。不過，聶振邦認為，大部分藥股的

產品與治療肺炎無關，倒不如多加留意維達（０３３３１）及恆安（０１０４４）等衛生用品股

，其中維達業績表現較好，今日更高見２０﹒２５元創上市新高，他認為若然股價有連續兩日突

破２０元，即可上望２１﹒５元至２２元，投資者可自行調整倉位。（ｎｓ、ｊｔ）

