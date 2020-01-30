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即市新聞

30/01/2020 14:42

《美元走勢－羅明立》歐洲議會通過英國脫歐，市場預期英年內減息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒０６　　　１０８﹒８１　　　１０９﹒０１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１８　　　１﹒１００７　　　１﹒１０１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２６　　　１﹒３００９　　　１﹒３０１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７３７　　　０﹒９７１３　　　０﹒９７３３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３８　　　７﹒７６４７　　　７﹒７７２７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲利率決議委員會一致決定維持利率不變，並繼續進行回購操作至最少４
月份；局方認為目前的貨幣政策立場是適合的，並認為目前的勞動力市場強勁，失業率維持於低
位。不過，局方對通脹及個人支出兩個環節的看法略為轉鴿，令投資者預期未來減息的機率上升
。然而，內地疫情繼續擴散，避險需求對美元有利，美匯指數在近期高位９８附近爭持。美國將
於今晚（３０日）公布第四季ＧＤＰ數據，由於１２月美國貿易逆差擴大，或不利經濟增長，料
短線美元可能先行調整。
　　歐洲議會批准英國首相約翰遜的脫歐協議，英國將於１月３１日正式脫歐，不過英國及歐盟
需要就雙方未來的貿易關係進行談判。此外，英國脫歐後亦需要與其他國家訂立新的協議，未來
談判將會左右經濟前景及英鎊走勢。分析員指出英國與歐盟及美國就貿易條款都有多項爭議，要
達成協議難度相當高，不利未來英鎊走勢。英鎊初步重要支持位於１﹒２９００，英倫銀行將於
今日議息，減息機會略低於一半，不過投資者預期年內央行需要減息刺激經濟。技術走勢未明顯
改，但１﹒２９╱１﹒３０之間可輕倉吸納博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９６０　　　１﹒３１５０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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