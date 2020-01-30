《美元走勢－羅明立》歐洲議會通過英國脫歐，市場預期英年內減息

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒０６ １０８﹒８１ １０９﹒０１

歐元╱美元 １﹒１０１８ １﹒１００７ １﹒１０１２

英鎊╱美元 １﹒３０２６ １﹒３００９ １﹒３０１４

美元╱瑞郎 ０﹒９７３７ ０﹒９７１３ ０﹒９７３３

美元╱港元 ７﹒７７３８ ７﹒７６４７ ７﹒７７２７

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《美元走勢》美聯儲利率決議委員會一致決定維持利率不變，並繼續進行回購操作至最少４

月份；局方認為目前的貨幣政策立場是適合的，並認為目前的勞動力市場強勁，失業率維持於低

位。不過，局方對通脹及個人支出兩個環節的看法略為轉鴿，令投資者預期未來減息的機率上升

。然而，內地疫情繼續擴散，避險需求對美元有利，美匯指數在近期高位９８附近爭持。美國將

於今晚（３０日）公布第四季ＧＤＰ數據，由於１２月美國貿易逆差擴大，或不利經濟增長，料

短線美元可能先行調整。

歐洲議會批准英國首相約翰遜的脫歐協議，英國將於１月３１日正式脫歐，不過英國及歐盟

需要就雙方未來的貿易關係進行談判。此外，英國脫歐後亦需要與其他國家訂立新的協議，未來

談判將會左右經濟前景及英鎊走勢。分析員指出英國與歐盟及美國就貿易條款都有多項爭議，要

達成協議難度相當高，不利未來英鎊走勢。英鎊初步重要支持位於１﹒２９００，英倫銀行將於

今日議息，減息機會略低於一半，不過投資者預期年內央行需要減息刺激經濟。技術走勢未明顯

改，但１﹒２９╱１﹒３０之間可輕倉吸納博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９６０ １﹒３１５０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

