《經濟通通訊社３０日專訊》永安（００２８９）發盈警，指截至去年１２月底止年度集團
未經審核之應撥歸股東溢利將較２０１８年同期減少約５５％，主要由於期內投資物業估值淨收
益較２０１８年同期減少。
然而，如不計算本集團投資物業估值淨收益及有關遞延稅項，集團於期內年度之應撥歸股東
基本溢利預期會較２０１８年同期高約４８％。
公司又表示，期內集團百貨業務經營溢利約３５００萬元，比２０１８年同期的９７９０萬
元跌約６４％。（ｈｌ）
30/01/2020 12:06
【企業盈警】永安（２８９）料全年少賺５５％，因投資物業收益減
《經濟通通訊社３０日專訊》永安（００２８９）發盈警，指截至去年１２月底止年度集團
未經審核之應撥歸股東溢利將較２０１８年同期減少約５５％，主要由於期內投資物業估值淨收
益較２０１８年同期減少。
然而，如不計算本集團投資物業估值淨收益及有關遞延稅項，集團於期內年度之應撥歸股東
基本溢利預期會較２０１８年同期高約４８％。
公司又表示，期內集團百貨業務經營溢利約３５００萬元，比２０１８年同期的９７９０萬
元跌約６４％。（ｈｌ）
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