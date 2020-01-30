【企業盈警】ＣＬＳＡ（６８７７）料去年淨虧損不少於１﹒７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》早前已發盈警的ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ（０６８７７）進

一步預期，截至２０１９年底止年度淨虧損不少於１﹒７億元。

ＣＬＳＡ早前已發盈警，預期截至２０１９年底止業績將轉盈為虧，並錄得顯著虧損，主要

由於集團外部客戶數量銳減，導致來自於槓桿式外匯交易和其他交易的業務收入下跌，及外匯交

易波動率下降使集團客戶在相關年度的交易量同步減少等。（ｈｌ）

