【企業盈警】ＣＬＳＡ（６８７７）料去年淨虧損不少於１﹒７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》早前已發盈警的ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ（０６８７７）進
一步預期，截至２０１９年底止年度淨虧損不少於１﹒７億元。
ＣＬＳＡ早前已發盈警，預期截至２０１９年底止業績將轉盈為虧，並錄得顯著虧損，主要
由於集團外部客戶數量銳減，導致來自於槓桿式外匯交易和其他交易的業務收入下跌，及外匯交
易波動率下降使集團客戶在相關年度的交易量同步減少等。（ｈｌ）
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