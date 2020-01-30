【武漢肺炎】永安旅遊延長取消２月底前出發中國團

《經濟通通訊社３０日專訊》永安旅遊在Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁宣布，在審視最新疫情情況

後，決定延長取消至２月２９日出發的所有中國線旅行團。

公司指出，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費６個月，或減除手續費後退回團

費。公司已通知香港旅遊業議會有關安排。

旅遊業議會表示，截至周三下午，有至少３３４０個原定在上周五（２４日）至２月底期間

出發、前往內地的旅行團取消，涉及超過１１﹒６萬名旅客。

旅議會又指，部分旅行社仍未決定是否全線取消２月份出發的內地團，相信數字仍然會繼續

增加。（ｂｉ）

