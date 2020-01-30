【武漢肺炎】田北辰：全面封關迫在眉睫，倡特首宣布緊急狀態

《經濟通通訊社３０日專訊》武漢新型肺炎疫情升級，港區人大代表、實政圓桌立法會議員

田北辰認為，全面封關是迫在眉睫，促請行政長官林鄭月娥宣布進入緊急狀態，令當局有法定權

力，強制隔離在香港的湖北省居民，如果他們願意離港，就押解他們離境。

他續指，雖然目前內地已停止自由行簽注，但不少都是「一年一簽」或「三個月一簽」，即

是很多過去已批出的簽注目前仍然有效，認為特區政府應向中央商討，限制目前仍然有效的自由

行簽注持有人來港。（ｃｗ）

