【武漢肺炎】永勝醫療提早恢復呼吸類醫療產品生產，以應對疫情

《經濟通通訊社３０日專訊》永勝醫療（０１６１２）宣布，提前恢復生產包括相關呼吸產

品在內的一系列醫療產品，以全力支援應對２０１９新型冠狀病毒疫情。

集團表示，留意到於農曆新年假期前後，市場對加熱式加濕器、細菌╱病毒呼吸過濾器、濕

化罐及呼吸回路等醫院用的呼吸相關器械及耗材之需求大幅上升。有見及此，集團已由原訂的今

年２月３日提前至１月２８日恢復生產，以盡量滿足來自中國湖北省的特定訂單。（ｃｌ）

