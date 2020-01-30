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30/01/2020 10:39

【武漢肺炎】永勝醫療提早恢復呼吸類醫療產品生產，以應對疫情

　　《經濟通通訊社３０日專訊》永勝醫療（０１６１２）宣布，提前恢復生產包括相關呼吸產
品在內的一系列醫療產品，以全力支援應對２０１９新型冠狀病毒疫情。
　　集團表示，留意到於農曆新年假期前後，市場對加熱式加濕器、細菌╱病毒呼吸過濾器、濕
化罐及呼吸回路等醫院用的呼吸相關器械及耗材之需求大幅上升。有見及此，集團已由原訂的今
年２月３日提前至１月２８日恢復生產，以盡量滿足來自中國湖北省的特定訂單。（ｃｌ）

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