【港元利率】港元上漲，一個月拆息升至２﹒２厘三個月近四周新高

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局宣布維持利率不變，港匯今日曾見７﹒７６９２，

創一周新高，港元拆息除了隔夜息外，全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息三連升，今日上漲

０﹒１３厘報２﹒２０９６４厘，續創１月１３日以來近兩周新高，與同期美元息差擴闊至５６

個基點。

至於三個月拆息亦升至２﹒３３７５６厘，更見１月６日以來最高水平，比同期美息高約

５７個基點。長息方面，六個月和十二個月拆息分別漲至２﹒３４５７７厘和２﹒３８９２９厘

，不過，隔夜息略為回落至２﹒０１９０５厘。

港元匯價轉強，今早最多升近０﹒０５％，報７﹒７６９２，為上周三（２２日）以來最高

水平，最新則報７﹒７７０３，較前收市價仍升約０﹒０３％。

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。主席鮑威爾提到經濟前景仍然存在不確定性，包括

新型冠狀病毒肺炎疫情。他又指，對通脹持續低於２％的目標感到不安；市場增加對聯儲局減息

的押注。不過，受累於武漢肺炎，港股繼昨日急插近８００點後，今早再大幅下挫，最新跌逾

４００點，失二萬七關。

金管局表示，過去一段時間，香港金融市場有一些波動，但港元匯率及拆息都大致保持平穩

。當局會繼續緊密監察市場情況，包括新型冠狀病毒疫情可能帶來的影響，並按照聯繫匯率機制

保持港元匯率穩定。（ｃｌ）

