【本港經濟】出口貨值結束１３個月連跌，上月回升３﹒３％勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》本港出口貨值結束１３個月連跌。政府統計處公布，繼

２０１９年１１月份錄得１﹒４％的按年跌幅後，１２月份商品整體出口貨值為３５１３億元，

按年上升３﹒３％，勝市場預測的２﹒７％升幅。

同時，繼去年１１月份錄得５﹒８％的按年跌幅後，１２月商品進口貨值為３８３８億元，

按年下跌１﹒９％，符合市場預期，並連跌１３個月。去年１２月份錄得有形貿易逆差３２５億

元，相等於商品進口貨值的８﹒５％。



＊數字回升受惠於內地低出口比較基數＊



政府發言人表示，去年１２月份商品出口貨值回復增長，按年溫和上升３﹒３％，主要原因

是輸往內地的出口因比較基數低而有明顯升幅。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱，輸往其他

亞洲主要市場的出口則表現參差。

２０１９年１２月，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升１０﹒２％，尤其是中國內地（內地

）（升１５﹒７％）、台灣（升７﹒８％）、馬來西亞（升７﹒０％）和印度（升

６﹒８％）。另一方面，輸往泰國（跌１８﹒２％）、韓國（跌１６﹒５％）、日本（跌

１３﹒９％）和新加坡（跌１３﹒３％）的整體出口貨值則錄得跌幅。



＊輸往美國出口跌２２﹒５％＊



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國

（跌２２﹒５％）、德國（跌１２﹒１％）和英國（跌２％）。

去年１２月，部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和

用具及零件」（增２３５億元，升１９﹒４％）和「動力產生機械及儀器」（增３９億元，升

６４﹒１％）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減９４億元，跌１３﹒３％）和「衣

物及衣物配件」（減１５億元，跌１６﹒６％）的整體出口貨值則錄得跌幅。（ｃｌ）

