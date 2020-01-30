【本港經濟】去年商品出口跌４﹒１％，為２００９年以來最大跌幅

《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，２０１９年全年合計，商品整體出口貨值按

年下跌４﹒１％，為２００９年以來最大的年度跌幅。同時，商品進口貨值下跌６﹒５％。去年

全年錄得有形貿易逆差４２６８億元，相等於商品進口貨值的９﹒７％。

經季節性調整的數字顯示，２０１９年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升

０﹒５％。同時，商品進口貨值下跌１﹒６％。



＊全年輸往美國貨值大跌１４﹒８％＊



２０１９年全年，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是美國（跌

１４﹒８％）、印度（跌１２％）、德國（跌８﹒９％）、日本（跌６﹒４％）和荷蘭（跌

４﹒４％）。輸往內地的整體出口貨值亦下跌３﹒３％。然而，輸往新加坡（升４﹒１％）和台

灣（升２﹒４％）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌２０﹒９％）、印度（

跌１９％）、馬來西亞（跌１４﹒３％）、美國（跌７﹒９％）和新加坡（跌７﹒５％）。來自

內地的進口貨值亦下跌５﹒９％。另一方面，來自越南的進口貨值則上升１８﹒５％。



＊短期內出口表現料仍面對高度不確定性＊



政府發言人表示，展望未來，短期內香港的出口表現仍然面對高度的不確定性。雖然環球經

濟狀況在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠於中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高，包括

主要經濟體之間仍有貿易爭端、緊張的地緣政局和英國脫歐的發展。尤須注意的是，新型冠狀病

毒疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體的表現，以及干擾香港的經濟活動。政府會繼續密切留意

有關情況。（ｃｌ）

