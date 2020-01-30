【武漢肺炎】澳門連續４８小時無新增確診，確診個案維持７宗

《經濟通通訊社３０日專訊》澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心在今日傍晚的記
者會上表示，截至目前，澳門已連續４８小時無新增確診病例。此前的７例已確診病人屬於輕症
，其中有一位需要吸氧，兩位有輕度發燒。
截至今日下午三時，澳門累計疑似個案１１８宗，包括累計確診的７宗，已排除１１０宗，
仍待排除的有１宗，密切接觸者有１９位正在接受隔離觀察。（ｃｌ）
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