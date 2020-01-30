《經濟通通訊社３０日專訊》武漢肺炎疫情持續，惠理發表研究報告指，根據以往香港市場
對非典型肺炎的反應，香港經濟雖然在短期內無可避免地將受到衝擊，但認為長期方面不太可能
會造成重大影響，而根據上次的經驗，股市將會有所復甦，今年看好科技硬件、消費升級和健保
產業等板塊。
惠理續指，隨著旅客人數下降和消費意慾下降，航空、運輸、旅遊、賭場和奢侈品將會更多
直接影響，亦指隨著不確定因素增加，股市的流動性短期內將會急增。（ｂｎ）
30/01/2020 15:10
【武漢肺炎】惠理：疫情短期難免有損香港經濟，但長期影響不大
《經濟通通訊社３０日專訊》武漢肺炎疫情持續，惠理發表研究報告指，根據以往香港市場
對非典型肺炎的反應，香港經濟雖然在短期內無可避免地將受到衝擊，但認為長期方面不太可能
會造成重大影響，而根據上次的經驗，股市將會有所復甦，今年看好科技硬件、消費升級和健保
產業等板塊。
惠理續指，隨著旅客人數下降和消費意慾下降，航空、運輸、旅遊、賭場和奢侈品將會更多
直接影響，亦指隨著不確定因素增加，股市的流動性短期內將會急增。（ｂｎ）
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
|中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】藥房總商會料未來一周口罩供應緊張 政府正全球採購
|中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】確診病例達7711宗170死 西藏失守疫情蔓全國
|國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
|生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
|生財有道29/01/2020
港交所閉門敲鑼迎鼠年 史美倫及李小加齊戴口罩派利是
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰