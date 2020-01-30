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30/01/2020 15:10

【武漢肺炎】惠理：疫情短期難免有損香港經濟，但長期影響不大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》武漢肺炎疫情持續，惠理發表研究報告指，根據以往香港市場
對非典型肺炎的反應，香港經濟雖然在短期內無可避免地將受到衝擊，但認為長期方面不太可能
會造成重大影響，而根據上次的經驗，股市將會有所復甦，今年看好科技硬件、消費升級和健保
產業等板塊。
　　惠理續指，隨著旅客人數下降和消費意慾下降，航空、運輸、旅遊、賭場和奢侈品將會更多
直接影響，亦指隨著不確定因素增加，股市的流動性短期內將會急增。（ｂｎ）

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