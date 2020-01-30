【武漢肺炎】醫管局：３名醫護曾接觸確診病人，兩人化驗結果陰性

《經濟通通訊社３０日專訊》早前有消息指３名公立醫院醫生接觸新型冠狀病毒確診患者後

出現病徵，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，有３名醫護人員出現病徵，

當中兩人來自沙田威爾斯親王醫院，他們已進行測試，對新型冠狀病毒病毒呈陰性，而另外１位

則來自瑪麗醫院，今日已進行測試，今天晚上會有相關報告。

她指，截至今天中午１２時，１４名醫護人員符合武漢相關病例呈報準則，較昨日增加兩人

，該兩名醫護人員已進行測試，顯示呈陰性，而１４名醫護人員中，１１人已出院，３人仍留院

，情況穩定。



＊隔離病房增至３７３間＊



她續指，截至中午１２時，隔離病房和隔離病床數量均有增加，隔離病房增加２０間病房至

３７３間病房，隔離病床則增加３０張至６９３張，而負壓病房的病床使用率約４０％，負壓病

房使用率約６５％。

她表示，現時預留了２６０個宿舍單位予有需要的醫護人員使用，亦有與酒店商討有關的住

宿問題，將向有住宿迫切性的醫護人員提供租金津貼，有關詳情將盡快公佈。

對於有醫護人員表示將於下周進行罷工，她表示，留意到近日醫護人員請病假人數有所上升

，而對於傳聞有部分深切治療部的醫護人員辭職，她指，現時手頭上沒有這方面的資料，稍後會

向人力資源部同事了解有關事情。（ｂｎ）

