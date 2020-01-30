  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2020 16:39

【武漢肺炎】醫管局：３名醫護曾接觸確診病人，兩人化驗結果陰性

　　《經濟通通訊社３０日專訊》早前有消息指３名公立醫院醫生接觸新型冠狀病毒確診患者後
出現病徵，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，有３名醫護人員出現病徵，
當中兩人來自沙田威爾斯親王醫院，他們已進行測試，對新型冠狀病毒病毒呈陰性，而另外１位
則來自瑪麗醫院，今日已進行測試，今天晚上會有相關報告。
　　她指，截至今天中午１２時，１４名醫護人員符合武漢相關病例呈報準則，較昨日增加兩人
，該兩名醫護人員已進行測試，顯示呈陰性，而１４名醫護人員中，１１人已出院，３人仍留院
，情況穩定。

＊隔離病房增至３７３間＊

　　她續指，截至中午１２時，隔離病房和隔離病床數量均有增加，隔離病房增加２０間病房至
３７３間病房，隔離病床則增加３０張至６９３張，而負壓病房的病床使用率約４０％，負壓病
房使用率約６５％。
　　她表示，現時預留了２６０個宿舍單位予有需要的醫護人員使用，亦有與酒店商討有關的住
宿問題，將向有住宿迫切性的醫護人員提供租金津貼，有關詳情將盡快公佈。
　　對於有醫護人員表示將於下周進行罷工，她表示，留意到近日醫護人員請病假人數有所上升
，而對於傳聞有部分深切治療部的醫護人員辭職，她指，現時手頭上沒有這方面的資料，稍後會
向人力資源部同事了解有關事情。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】張建宗：已有800萬口罩抵港 將有2400萬個來港
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】消息指3名公立醫院醫生測試後均呈陰性
生財有道30/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：短期27500阻力大
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
國際動態30/01/2020
【武漢肺炎】芬蘭確診首例新型肺炎 多家航空公司停飛中國航班
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】藥房總商會料未來一周口罩供應緊張 政府正全球採購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金