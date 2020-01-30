【按兵不動】金管局：美國貨幣政策方向待觀察，緊密監察疫情影響

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局維持利率不變，金管局表示，屬市場預期之內，但
美國貨幣政策方向仍有待觀察。
金管局發言人指，香港的貨幣市場保持穩定。港元拆息會繼續受港元資金供求變化的影響。
過去一段時間香港金融市場有一些波動，但港元匯率及拆息都大致保持平穩。當局會繼續緊密監
察市場情況，包括新型冠狀病毒疫情可能帶來的影響，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。
（ｓｋ）
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