【武漢肺炎】經濟師料本港經濟或進一步轉差，首季經濟跌約３％

《經濟通通訊社記者金雪凝３０日報道》武漢新型冠狀病毒持續蔓延，確診個案急劇增加。

香港經濟在去年下半年開始轉差，第三季ＧＤＰ按年下跌２﹒９％，按季則跌３﹒２％，為連續

兩季錄得按季負增長，即本港已進入技術性衰退。有經濟師認為，在疫情影響下，本港經濟或會

進一步轉差，料今年首季ＧＤＰ下跌３％或以上。



＊上商：料今年首季經濟將下跌３％或以上＊



上海商業銀行研究部主管林俊泓接受本通訊社訪問時表示，近期爆發的武漢肺炎對本港經濟

帶來的影響可能屬短暫而顯著。他以２００３年沙士爆發作為例子，指出疫情的影響可能僅一至

兩季。不過，現時本港旅客人數急挫，消費大大減少，而貨物進出口表現亦未如理想，加上疫情

的影響，相信今年首季經濟將錄得非常明顯的跌幅。他預料，香港今年首季ＧＤＰ或會下跌３％

或以上，而全年則約０％。

林俊泓指，２００３年沙士爆發時，該年僅一季出現負增長，情況受控後就回復正增長。他

相信，一旦疫情受控並改善，各地馬上能夠通關，經濟活動能回復正常，認為市場不必過份悲觀

。

他又指，去年下半年本港持續的社會運動近期有平息的跡象，相信不會對經濟復甦造成很大

的阻礙，預料下半年香港經濟將會回復正增長。



＊星展料疫情影響下，零售行業將受更大影響＊



星展香港經濟師謝家曦表示，在本港社會運動稍為消退下，經濟或會輕微回暖，但近日爆發

的武漢肺炎疫情，或會令香港經濟進一步轉差，特別是零售方面的影響將會更大。現時香港，以

至全中國的旅客出遊意欲及途徑都減少，將進一步打擊本港零售表現。

他指出，疫情是影響未來幾季經濟走勢的主要因素。若事件在首季得以解決，第二季將會慢

慢開始復甦，但非常視乎情況何時受控。

勞工及福利局局長羅致光早前出席電台節目時指，農曆新年後香港將有較多店舖結業，失業

率或會升至５％。謝家曦認為，現時失業率為３﹒３％，加上香港勞動人口短缺，認為雖然有上

升空間，但要達５％仍需一段時間。

