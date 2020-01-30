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30/01/2020 17:35

【武漢肺炎】分析料恒指或下試２４９００點，樓價難大幅調整

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎３０日報道》全國武漢肺炎個案大量爆發後，恆指自上周高位已
回落２７００點。信誠證券聯席董事張智威接受本通訊社訪問預期，第一季恆指跌幅會進一步擴
大，若未來兩周未能控制疫情，或本港錄得死亡個案，對恆指會有進一步衝擊，或會下試至去年
８月份底位２４９００點。
　　他又指，旅遊、酒店及旅遊業會繼續受最大的影響，但仍看好５Ｇ概念股及新經濟股，相信
即使疫情擴大仍無減市民使用手機的意欲，並看好中興通訊（００７６３）
（深：００００６３），認為其能受惠於英國宣布５Ｇ網絡建設中「有限度」使用華為技術。
　　而近日受口罩需求增加，醫藥股受捧，他認為只是炒作，很多公司的業務與口罩供應並無關
係，而炒作時間或會持續一至兩個星期，有待口罩恐慌減退。

＊駿達資產：本港房屋供應不足，樓價難大幅調整＊

　　另外，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍接受訪問指出，近期恆指持續下跌，強勢股份亦被
沽售，相信恆指有機會下試至２６０００點，若本港的疫情嚴重，恆指或繼續受壓，但長線而言
，她看好５Ｇ相關板塊、高息股、銀行股及公用股。
　　樓市方面，２００３年沙士襲港，令樓市大幅下跌，但熊麗萍不認為是次疫情會大幅影響樓
價。她指出，當年沙士影響樓價大跌後隨即大幅上升，但因港人已有經驗，加上本港樓宇供應不
足，以及全球低息率，相信樓價不會過份下調。
　　雖然旅遊及零售業大受衝擊，失業率上升，但熊麗萍認為服務行業的員工不屬於高收入人群
，相信影響不及金融海嘯，對消費者的消費情緒相對不大。

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