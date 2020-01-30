《小傳日記》肺炎感染超沙士，魚缸繼續跌大錢

《小傳日記》武漢肺炎繼續肆虐神州，目前神州全國確診宗數已達７７５３人，死亡人數

１７０人。呢個武漢肺炎真係唔講得笑，佢傳染速度非常快，短短１個月已經超過２００３年「

沙士」嘅大約６０００宗感染個案。當中西藏更出現感染首例，意味著武漢肺炎已經遍布全神州

；而香江累積感染個案達１０宗，消息搞到魚缸出現恐慌，令魚缸繼續跌跌跌！大隻佬指數今朝

開市亦跌１３０點報２７０３０，無幾耐就守唔住二萬七關。大隻藍戰士例如ＱＱ

（００７００）、ＡＩＡ（１２９９）亦受悲觀嘅「孖屐」情緒拖累齊齊走低；手機設備佬亦因

為蘋果手機供應鏈可能斷裂嘅消息而大挫；加上肺炎疫情搞到人仔繼續跌，神州金融佬自然無運

行，最終令藍戰士全線碌低。大隻佬指數最多瀉８２１點最低見２６３３２點，仲要跌穿條百天

線（約２７１０２點）。最終全日收２６４４９點，跌７１１點或跌近３巴仙，主板成交

１２４３﹒９６億銀。國企指數報１０３２５點，跌２９３點或跌近３巴仙。

大隻藍戰士方面，ＱＱ軟逾２巴仙，報３７５銀；ＡＩＡ挫３巴仙，報７８﹒３銀；大象（

００００５）走低逾１巴仙，報５６﹒７銀；神州移動（００９４１）跌逾４巴仙，報

６４﹒６銀；生發發（００３８８）跌逾２巴仙，報２５８銀。



＊疫情難估計手機佬閉翳，細價藥佬癲全部升晒仙＊



有人歡喜有人愁，魚缸總有逆市奇葩，細價藥佬今日炒得癲價，其中中國醫療

（０８２２５）話旗下有隻藥醫到肺炎病毒，配申請恢復生產，刺激股價今日爆升３﹒８８倍，

報２﹒１銀。佢刺激埋其他細價藥佬都飛高高，同今日個「孖屐」完全兩個樣！大健康國際

（０２２１１）飆１﹒６倍，報０﹒１２３銀；精優藥業（００８５８）急漲１﹒３倍，報

０﹒３銀；天大藥業（００４５５）鏟高四成九，報０﹒３１銀。

其他大型藥股就普遍跟「孖屐」跌。中生製藥（０１１７７）插低近６巴仙，報１０﹒５２

銀，係最差表現國貨佬；石藥（０１０９３）唔見逾４巴仙，報１７﹒７銀；東陽光藥

（０１５５８）撻低逾半成，報４２﹒３５銀。

神州疫情情況難以估計，有指蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於鄭州及上海都受到影響，假如情

況繼續嘅話，有機會令到蘋果機組裝需要停工，間接影響到供應鏈，手機佬全部跌到見唔到底，

瑞聲（０２０１８）插近８巴仙，報５５﹒４銀，係表現最差藍戰士；舜宇光學（０２３８２）

都跪低逾７巴仙，報１２８﹒２銀；丘鈦科技（０１４７８）急瀉一成二，報１１﹒０８銀；比

亞迪電子（００２８５）潛水近９巴仙，報１５﹒３８銀；富智康集團（０２０３８）都跌近半

成，報１﹒２２銀。



＊馬交續閉關賭佬股價ｄｏｗｎ，大行唔睇好保險佬要倒＊



肺炎疫情令馬交政府繼續閉關政策，加上人仔繼續無料到，濠賭佬當然繼續跌。雖然金沙中

國（０１９２８）全年淨利升７﹒４巴仙，但股價依然蒸發逾４巴仙，報３７﹒４銀；銀娛

（０００２７）碌低近３巴仙，報５１﹒８銀；永利馬交（０１１２８）插低逾５巴仙，報

１６﹒３６銀；澳博（００８８０）唔見近２巴仙，報８﹒６９銀；新濠（００２００）插水逾

５巴仙，報１６﹒６４銀。

美銀證券話武漢肺炎疫情對保險股增長構成壓力，仲對調低友邦（０１２９９）、平保

（０２３１８）及國壽（０２６２８）嘅新業務價值增長預測同目標價，保險佬自然無運行。友

邦漏氣跌３巴仙，報７８﹒３銀；平保潛水近２巴仙，報９０銀；國壽跪低近４巴仙，報

１９﹒１６銀；新華保險（０１３３６）走低近４巴仙，報２９﹒７５銀；太平（００９６６）

跣低逾３巴仙，報１６﹒６４銀。



＊各地爆疫情美團面都青，避險需求增金佬個個爭＊



疫情控制唔到，魚缸都縮哂水，新經濟佬跟住全部玩跳樓機，阿里巴巴（０９９８８）唔見

近３巴仙，報２０１﹒８銀。平安好醫生（０１８３３）有大和撐腰，將佢個「他屐」由６２銀

升至７５銀，將評級由「掃貨」下調至「優於孖屐」，不過埋單都蒸發成８巴仙，報６７銀。美

團（０３６９０）仆低逾４巴仙，報９６﹒８５銀，穿１００銀關。小米（０１８１０）縮水近

７巴仙，報１１﹒７６銀。眾安在綫（０６０６０）趴低近６巴仙，報２５﹒２５銀。

「孖屐」非常擔心新型冠狀病毒疫情搞唔掂，萬一控制唔到疫情，魚缸又唔知唔見幾多銀，

所以避險需求大大增加；加上「孖屐」睇緊花旗國聯儲局會唔會出貨幣政策，金價星期三上揚，

帶動埋一班金佬齊齊發圍！山東黃金（０１７８７）踢高逾６巴仙，報１９﹒６２銀。招金礦業

（０１８１８）跳高３巴仙，報８﹒９３銀。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）彈起近１巴仙，

報１１５８銀。紫金礦業（０２８９９）唔見近４巴仙，報３﹒４６銀。神州黃金國際

（０２０９９）剎車逾２巴仙，報６﹒１７銀。請請！



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