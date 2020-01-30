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即市新聞

30/01/2020 10:37

《真知灼見－溫灼培》從聯儲局議息到美元走勢

　　《真知灼見》美聯儲局於今晨議息會議一如預期維持所有貨幣政策不變。在其聲明中，主席
鮑威爾指，現行的貨幣政策足以支持經濟發展，維持一個強勁的勞工市場及使通脹達至２％目標
水平。另外，鮑威爾亦提及到近期於中國發生的武漢肺炎；他指疫情難免會對中國經濟帶來短暫
負面影響，並強調會密切留意事態發展以衡量對美國經濟帶來的衝擊。對於市場所關注，聯儲局
何時會停止其每月動用６００億美元購買美國政府短期票據行動，鮑威爾在這方面並無提及；似
乎該項政策短期內仍會維持，市場普遍預期待第二季該政策才有機會停止。就美息率而言，按照
鮑威爾今晨言論，相信於今年內也將較大機會維持不變。

　　反觀上周四（２３日）歐央行的議息會議，行長拉加德就提出要全面檢討通脹的計算方法。
拉加德指，其前任行長已多年來作出大刀闊斧的量寬政策，但仍未能把通脹推升回２％水平；所
以，她認為有必要檢討通脹的計算。在此可想像，假使檢討後歐央行認為通脹是被低估了，提防
有機會使歐央行提早結束其每月２００億歐元的買債政策。這點對分析歐元前景是不能忽視。
　
＊市場焦點仍放在中國疫情＊

　　上述或許會對長遠歐元匯價帶來支持。但就短暫而言，市場焦點料仍會放在中國疫情的變化
上。　《路透社》引述中央官方經濟師指，假若疫情於２月中到達高峰，並於３月底結束，中國
今年首季ＧＤＰ增長將有機會被壓至只有５％，保不了６％增長的水平。但如疫情在３月底後仍
持續，對國內經濟將難免帶來更深遠影響。也是說，短期內相信市場的避險情緒將仍然高漲，這
難免會使歐元、澳元、新西蘭元及加元等貨幣受壓；相反，美元及日圓這些傳統避險貨幣則相信
最能受惠。這某程度上解釋了為何歐元現今靠近１﹒１０美元邊緣的原因。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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