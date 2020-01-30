武漢肺炎疫情消息續拖累，港股急跌７１１點收２６４９９點



《經濟通通訊社３０日專訊》本港市場繼續受武漢肺炎疫情消息影響，內地累計確診病例增

至７７１１宗，其中西藏確診首宗病例，即疫情已蔓延至全國各個地區。而本港至今累計確診病

例增至１０例，港股今日迎來一支大陰燭，早段低開１３０點後反覆向下，午收跌４６７點報

２６６９３點。午後隨騰訊（００７００）、港交所（００３８８）等重磅股跌幅擴大，內房、

手機設備板塊繼續走低，恆指失守２６５００點水平，低見２６３３０點，跌幅高達８３０點，

藍籌股全線向下，最終收報２６４４９點，跌７１１點或２﹒６２％，創１個月新低。主板成交

輕微增加近０﹒３％至１２４３﹒９６億元。國指則收於１０３２５點，跌２９３點或

２﹒７７％。

重磅股跌幅明顯擴大，匯控（００００５）軟１﹒４８％，報５６﹒７元；港交所

（００３８８）跌２﹒２％，報２５８元；建行（００９３９）走低３﹒０７％，報６元；

中移動（００９４１）跌４﹒４４％，報６４﹒６元。



＊細價藥股接力瘋炒，中國醫療再漲近四倍＊



武漢肺炎傳染性逐步擴大，廣東省確診三宗與港有關個案，病毒倒流中國，內險板塊在理賠

金額憂慮下已累積一定跌幅。今再有大行發聲，美銀證券發表報告稱，肺炎將令險企上半年經營

情況更為困難，下調平保（０２３１８）、國壽（０２６２８）及友邦（０１２９９）目標價

３﹒４２％至６﹒２５％。平保軟１﹒８５％，報９０元；國壽跌３﹒５２％，報１９﹒１６元

；重磅股友邦走低３﹒０９％，報７８﹒３元；太保（０２６０１）跌２﹒９１％，報

２６﹒６５元；中人保（０１３３９）挫３﹒７３％，報２﹒８４元。

大型藥企中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）經歷一輪炒浪後顯著回吐，前者挫

５﹒５７％，報１０﹒５２元；後者跌４﹒２２％，報１７﹒７元。細價藥股接力瘋炒，昨日股

價急升近三倍而中途停牌的中國醫療集團（０８２２５）關聯申請恢復生產抑制武漢肺炎藥物，

該股今日急漲３８８﹒３７％，報２﹒１元；大健康國際（０２２１１）漲１６１﹒７％，報

０﹒１２３元；精優藥業（００８５８）急升１３２﹒３９％，報０﹒３３元。

大和發表報告指，在武漢肺炎病毒進一步傳播可能會令市場情緒惡化，零售和餐飲業或會受

到直接影響。隨假期即將完結，中國食品股亦現沽盤，旺旺（００１５１）跌２﹒９９％，報

６﹒４８元；康師傅（００３２２）挫５﹒５７％，報１３﹒２２元；蒙牛（０２３１９）瀉

６﹒４４％，報２９﹒０５元。體品股方面，滔搏（０６１１０）跌５﹒０６％，報９﹒５７元

；特步（０１３６８）走低６﹒６８％，報３﹒６３元；３６１度（０１３６１）跌５﹒３８％

，報１﹒２３元；李寧（０２３３１）滑２﹒８９％，報２３﹒５５元。



＊ｉＰｈｏｎｅ組裝廠或停工，瑞聲挫逾７％成最差藍籌＊



肺炎疫情對經濟影響漫延至實業，蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於的河南省鄭州及江蘇省上海

供應鏈。瑞聲（０２０１８）為本日最差藍籌，全日挫７﹒５１％，報５５﹒４元；舜宇光學

（０２３８２）排尾二，錄７﹒４４％跌幅，報１２８﹒２元；比亞迪電子（００２８５）挫

８﹒７８％，報１５﹒３８元；通達（００６９８）跌７﹒８７％，報０﹒８２元；丘鈦科技

（０１４７８）急跌１１﹒９２％，報１１﹒０８元。

雖然中國延長春節假期至２月２日，有利昨日部分手遊股一度走高，但原來只屬曇花一現，

創夢天地（０１１１９）今跌７﹒１７％，報５﹒０５元；中手游（００３０２）挫１０％，報

２﹒５２元；網龍（００７７７）跌７﹒８８％，報１８﹒７元；ＩＧＧ（００７９９）亦走低

６﹒９６％，報５﹒４８元。《王者榮耀》在上周四（２４日）流水按年激增五成至２０億元人

民幣，創單日收入歷史新高，惟股王騰訊（００７００）表現仍然遭行業拖低，全日挫

２﹒１４％，報３７５元。

澳門博彩監察協調局快將公布本月賭收，市場預期受累武漢肺炎收益或大幅倒退。標普發表

研究報告指，武漢肺炎疫情將負面影響亞太區博彩住宿企業的資金流，濠賭板塊續挫，銀娛

（０００２７）跌２﹒５４％，報５１﹒８元；新濠國際（００２００）挫５﹒３５％，

報１６﹒６４元；永利澳門（０１１２８）跌５﹒２１％，報１６﹒３６元；美高梅

（０２２８２）挫６﹒３８％，報１０﹒８６元；。金沙（１９２８）公布季度業績，第四季淨

收益總額２２﹒４億美元按年削０﹒４％，仍跌４﹒１％，報３７﹒４元。（ｎｓ）

