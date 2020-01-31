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即市新聞

31/01/2020 13:12

《缸邊麗評－熊麗萍》疫情下的科技股攻略

　　《缸邊麗評》受肺炎疫情影響，在這兩個星期（由高位計至昨天（３０日）低位
２６３３０），恆指已累積下挫２９００點，差不多將去年１２月初以來累積上升的３２００點
全部蒸發。單以踏入鼠年計算，恆指已最多下跌１６００點，即接近６％。下周一（３日）內地
Ａ股後市表現如何？是焦點所在，惟大家對復市會推出維穩措施未宜有太大期望。另一重要關注
點是內地企業假後復產的能力，以及對產業鏈的影響。
　
＊關注假後復工產力＊
　
　　內地今早（３１日）公布１月份ＰＭＩ為５０％，與預期相同，數據較上月下跌０﹒２個百
分點，非製造業ＰＭＩ為５４﹒１％，高於預期；但由於ＰＭＩ的是以每月２０日之前一個月為
調查時限，因此１月份數據未完全反映疫情對生產、訂單及價格等真正變化，ＰＭＩ顯示的生產
指數卻較上月回落１﹒９個百分點，降至５１﹒３％，部分是反映春節因素，但亦反映了部分疫
情因素，２月份ＰＭＩ數據絕不樂觀，而短期可參考的是春節假期後的復工情況。

　　由於湖北省疫情嚴重，而全國省份均有確診個案，相信部分員工根本未能回到工作崗位，又
或需「自我隔離」，可以想像各行業產能的影響仍未真正浮現。至於在武漢設有生產線的企業更
暫難回復生產，令生產供應鏈；除了ｉＰｈｏｎｅ在內地的組裝或受影響之外，其他行業的影響
仍待復工後陸續浮現。基於此，近期強勢的手機、５Ｇ、晶片股均現調整，而筆者相信部分原因
是套利活動，以免一旦有供應問題因素的消息一出，令股價急速調整。
　
＊京信、中興及中芯趁調整買入＊
　　
　　由於上述板塊股價累積不少升幅，股價調整更為健康，而股價走勢料轉較反覆，筆者認為京
信通信（０２３４２）、中興通訊（００７６３）、中芯國際（００９８１）暫未見受影響，股
價調整仍可買入。
　
＊瑞聲及舜宇宜中短線部署＊
　
　　手機「孖寶」瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）股價調整較急，調整趨勢
較貼近恆指，若回落至１２月初水平，亦不妨買入，但市況反覆，作中短線部署較佳。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者持有中芯國際股份

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