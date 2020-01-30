《股金豐采－涂國彬》避險資產支持，金價維持上行

《股金豐采》受到疫情影響，投資者擔心會拖累全球經濟，避險需求增加，資金紛紛擁抱安

全資產，黃金也包括在其中，獲得上行動能，一度逼近１５９０美元。



＊美聯儲按兵不動，隨機震盪較吃重＊



不過，市場情緒還是有一定反覆，不會一直處在某一個固定狀態。ＶＩＸ在１月２８日回落

，美股三大指數收高，亞太股市在１月２９日除了港股外均靠穩，油價從低位反彈，美債價格回

落，金銀亦下跌。

隨著美元創下近兩個月新高，金價也做出調整而從六年高位回落。市場目前除了關注疫情，

重點始終是美聯儲按兵不動的傾向，未來貨幣政策若無明顯改變，大趨勢欠奉，則正如之前本欄

分析過，隨機震盪，包括地緣政治風險，甚至如今的公共衛生風險，都會有較大的影響。



＊留意中美談判和美國大選＊



說起來，從去年６月開始，金價之所以能夠大幅走高，都得益於央行轉變貨幣政策，美聯儲

連續三次減息。隨後步入調整，之後受到中東局勢影響而走高。此次則受到中國疫情而增加動能

。雖然金價短線回調，但恐怕目前擔憂情緒還是主導，金價仍有不少買盤支持，下跌幅度相信有

限，仍將維持上行趨勢。

但疫情終將會過去，等一切受到控制之後，投資者的焦點還是會重新回到貨幣政策上。

２０２０年充滿挑戰，來自已知的風險，便包括中美談判和美國大選，足夠令投資者提高警惕。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

