  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2020 12:33

《股金豐采－涂國彬》避險資產支持，金價維持上行

　　《股金豐采》受到疫情影響，投資者擔心會拖累全球經濟，避險需求增加，資金紛紛擁抱安
全資產，黃金也包括在其中，獲得上行動能，一度逼近１５９０美元。
　
＊美聯儲按兵不動，隨機震盪較吃重＊
　
　　不過，市場情緒還是有一定反覆，不會一直處在某一個固定狀態。ＶＩＸ在１月２８日回落
，美股三大指數收高，亞太股市在１月２９日除了港股外均靠穩，油價從低位反彈，美債價格回
落，金銀亦下跌。
　　隨著美元創下近兩個月新高，金價也做出調整而從六年高位回落。市場目前除了關注疫情，
重點始終是美聯儲按兵不動的傾向，未來貨幣政策若無明顯改變，大趨勢欠奉，則正如之前本欄
分析過，隨機震盪，包括地緣政治風險，甚至如今的公共衛生風險，都會有較大的影響。
　
＊留意中美談判和美國大選＊
　
　　說起來，從去年６月開始，金價之所以能夠大幅走高，都得益於央行轉變貨幣政策，美聯儲
連續三次減息。隨後步入調整，之後受到中東局勢影響而走高。此次則受到中國疫情而增加動能
。雖然金價短線回調，但恐怕目前擔憂情緒還是主導，金價仍有不少買盤支持，下跌幅度相信有
限，仍將維持上行趨勢。
　　但疫情終將會過去，等一切受到控制之後，投資者的焦點還是會重新回到貨幣政策上。
２０２０年充滿挑戰，來自已知的風險，便包括中美談判和美國大選，足夠令投資者提高警惕。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】藥房總商會料未來一周口罩供應緊張 政府正全球採購
國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
生財有道29/01/2020
港交所閉門敲鑼迎鼠年 史美倫及李小加齊戴口罩派利是
生財有道29/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：暫未宜估底趁反彈減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金