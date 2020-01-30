《鍾之日記》環球股市受累疫情，恒指兩日挫千五點

《鍾之日記》１月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：休市。



美國聯儲局一如市場預期，維持美息不變，主席鮑威爾指中國新型肺炎疫情為憂慮之一，對

宏觀經濟影響尚未確定。他稱當前政策恰當，而儲局會逐步放慢買債步伐，並指家庭支出增長由

強勁放緩至溫和，美股升幅幾近全部蒸發。

內地疫情依然一發不可收拾，西藏失守，確診首宗病例，宣告疫情全國蔓延，無一幸免。國

家衛健委最新公布，收到全國３１個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診新型冠狀病

毒肺炎病例７７１１宗，現有重症病例１３７０宗，累計死亡病例１７０宗。單計２９日，新增

確診病例１７３７宗，新增死亡病例３８宗（湖北３７宗、四川１宗），新增治癒出院病例２１

宗，新增疑似病例４１４８宗。

肺炎疫情繼續打擊環球股市，日本股市今挫２％、鼠年復市的台股更重挫５﹒７％。香江魚

缸早段低開１３０點後反覆向下，午後隨騰訊（００７００）、港交所（００３８８）等重磅股

跌幅擴大，內房、手機設備板塊繼續走低，恆指失守２６５００點水平，低見２６３３０點，跌

幅高達８３０點，藍籌股全線向下，最終收報２６４４９點，跌７１１點或２﹒６２％，鼠年開

市兩日，恆指蒸發１５００點。今日主板成交輕微增０﹒２８％至１２４３﹒９６億元。



＊細價藥股借肺炎大炒，中國醫療兩日飆升１７﹒６倍＊



新型肺炎蔓延全國，細價醫藥醫療股大炒特炒。其中，中國醫療集團（０８２２５）連續第

二日狂飆，今日更由「毫股」直接衝破２元大關，收市報２﹒１元，股價單日飆升近３﹒９倍。

兩日累計，該股飆升近１７﹒６倍。

中國醫療昨日（２９日）急升近３倍後停牌，公司宣布集團旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別

專案組研究，發現利托那韋（Ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）對新型冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ）有

抑制作用和療效報告。目前集團關聯公司萬全萬特廈門是唯一一家於國內歷史生產過該產品製劑

，企業同時擁有原料批文，申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。

其他細價藥股亦被帶動，大健康國際（０２２１１）飆１﹒６倍，精優藥業（００８５８）

抽升１﹒３倍，天大藥業（００４５５）則漲４９％。

相反，大型藥企普遍回吐，白雲山（００８７４）瀉１１﹒５％，中生製藥（０１１７７）

挫５﹒６％，石藥（０１０９３）跌４﹒２％。



＊慮累疫情衝擊手機供應鏈，瑞聲、舜宇挫逾７％＊



全球大部分的ｉＰｈｏｎｅ都是在中國製造，由鴻海位於河南省鄭州的組裝廠及和碩位於上

海附近的組裝廠生產的。彭博社引述分析認為，若果武漢肺炎疫情持續擴大，或令ｉＰｈｏｎｅ

組裝廠需要停工，衝擊ｉＰｈｏｎｅ供應鏈。

ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ分析員指出，倘鄭州工廠所在的河南省確診

病例增加，有機會導致鴻海或政府決定關閉工廠，以防止病毒進一步擴散。去年河南省佔中國智

能手機出口的四分之一，而中國的出口佔全球智能手機銷售的２７％。

彭博社早前報道指，由於ｉＰｈｏｎｅ需求高於預期，令蘋果提高產量。蘋果據報準備在２

月份開始批量生產新款較低成本的ｉＰｈｏｎｅ，但受疫情影響，此計劃可能會受阻。

疫情陰霾下，手機設備股愈跌愈急，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）分

別收挫７﹒５％和７﹒４％，包攬今日表現最差藍籌的第一、第二位。富智康（０２０３８）跌

４﹒７％，比亞迪電子（００２８５）挫８﹒８％，丘鈦科技（０１４７８）更瀉１１﹒９％。





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