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即市新聞

30/01/2020 09:05

《投資心得－潘鐵珊》中金公司首季業績不俗，境外債券業務續增長

　　《投資心得》中金公司（０３９０８）成立於１９９５年，為中國第一家中外合資的投資銀
行，由國內外著名金融機構如中國建銀投資、摩根士丹利、新加坡政府投資等共同投資組建，業
務遍及中國、紐約、倫敦和新加坡等地。受惠收購中投證券及私募股權投資業務收入增加，手續
費及佣金淨收入亦有所增長。截至去年９月３０日止的九個月期間，集團錄得營業收入
９８﹒３億元人民幣同比升３０﹒６％；而歸屬於集團股東的淨利潤亦增３９﹒３％至
２７﹒２億元人民幣，表現理想。

＊提高債券承銷業務業績＊

　　集團去年上半年拓展覆蓋區域、以提高重點地區債券承銷業務業績。由於業務布局理想，集
團的境外債業務持續錄得增長。在美元債承銷金額方面，以中資來說券商繼續保持第一的領先優
勢。此外，集團完成了成都興城投資集團的５億歐元境外債券發行，為首單同時登陸德國法蘭克
福證券交易所和中歐國際交易所的中國非金融企業境外債券，顯示集團在債券產品方面繼續勇於
積極創新。

＊現價買入，上望１８元＊

　　集團擁有全牌照且多元化的投資管理平台，包括資產管理、公募基金、母基金及私募股權基
金，能為自身的持續增長注入動力。集團在未來計劃進一步發展投資管理和財富管理業務，均值
得投資者關注。另一優勢在於與客戶間有著長期的合作關係，以及龐大的優質客戶基礎，此等因
素均使其收入來源更穩定，龐大客戶基礎亦有利集團作多方面產品的銷售。隨著中港兩地市場交
投持續進一步暢旺，相信有利中金公司在未來的表現。可考慮於現價買入，上望１８元，跌穿
１３﹒５元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有
相關股份）（本欄逢周四刊出）

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