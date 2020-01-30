《經濟通通訊社３０日專訊》湖北黃岡明起對全市市縣城區道路及鄉村道路實施交通管制
，以堅決防止疫情擴散蔓延。
國家衛健委最新數據顯示，全國新增確診１７３７宗，其中西藏是首宗確診病例，令全國各
省區市都出現病例，至今全國累計確診７７１１宗。此外，新增死亡人數３８人（湖北３７人，
四川１人），累計死亡人數１７０人。湖北省累計確診４５８６宗，武漢佔２２６１宗，湖北黃
岡巿昨新增１７２宗確診，累計確診４９６宗，是湖北疫情僅次於武漢的地區。（ｃｔ）
30/01/2020 16:08
【武漢肺炎】湖北黃岡明起交通管制，累計確診４９６宗僅次武漢
《經濟通通訊社３０日專訊》湖北黃岡明起對全市市縣城區道路及鄉村道路實施交通管制
，以堅決防止疫情擴散蔓延。
國家衛健委最新數據顯示，全國新增確診１７３７宗，其中西藏是首宗確診病例，令全國各
省區市都出現病例，至今全國累計確診７７１１宗。此外，新增死亡人數３８人（湖北３７人，
四川１人），累計死亡人數１７０人。湖北省累計確診４５８６宗，武漢佔２２６１宗，湖北黃
岡巿昨新增１７２宗確診，累計確診４９６宗，是湖北疫情僅次於武漢的地區。（ｃｔ）
|生財有道30/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：短期27500阻力大
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
|中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】藥房總商會料未來一周口罩供應緊張 政府正全球採購
|中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】世衛：對新型肺炎出現中國以外人傳人感擔憂
|中國故事30/01/2020
【武漢肺炎】確診病例達7711宗170死 西藏失守疫情蔓全國
|國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰