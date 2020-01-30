【武漢肺炎】湖北黃岡明起交通管制，累計確診４９６宗僅次武漢

《經濟通通訊社３０日專訊》湖北黃岡明起對全市市縣城區道路及鄉村道路實施交通管制

，以堅決防止疫情擴散蔓延。

國家衛健委最新數據顯示，全國新增確診１７３７宗，其中西藏是首宗確診病例，令全國各

省區市都出現病例，至今全國累計確診７７１１宗。此外，新增死亡人數３８人（湖北３７人，

四川１人），累計死亡人數１７０人。湖北省累計確診４５８６宗，武漢佔２２６１宗，湖北黃

岡巿昨新增１７２宗確診，累計確診４９６宗，是湖北疫情僅次於武漢的地區。（ｃｔ）

