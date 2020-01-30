《思前想後－郭思治》港股或有新一輪調整，宜靜待另一潮入市良機

《思前想後》福鼠年首次執筆，筆者先祝各位財運亨通，心想事成，最重要是身體健康，尤

其目前疫症當道，更該注意個人健康。



＊恆指中期調整料回補上月裂口＊



農曆年假後，大市於２９日（初五）復市，受疫症之衝擊，恆指早市先低開８４８點至

２７１０１點，其後雖略見反彈，惟在氣氛審慎下，任何形式之反彈均只屬技術上之後抽而已，

而經此一急跌，本月大市之波幅已擴闊至２０７３點，恆指暫是由２０日之高位２９１７４點急

跌至２９日早市之低位２７１０１點，由於一個月之高低位，是不該同時出現於５個半交易日之

內，故在本月底前，技術上可能仍會出現更低之指數。值得一提的是，恆指繼在農曆年假前已跌

穿１０天線（約在２８３８０點左近）及２０天線（約在２８４０６點左近）後，現更進一步跌

穿２５０天線（約在２７７０８點左近）及５０天線（約在２７５４７點左近），現僅剩１００

天線（約在２７０９４點左近）尚未失守，但以目前之市勢看，恆指進一步跌穿１００天線該只

是時間上之問題而已，即是說，整個大市技術上已開始進入新一輪之調整市，甚至有機會漸變成

一中期調整之趨勢。

另外，記得去年１２月之升市，技術上遺留下兩個上升裂口，第一個是１２月１２日，由

２６６５９點至２６８３７點，闊１７８點，第二個是１２月１３日，由２７０４８點至

２７４０５點，闊３５７點，而經２９日之大幅低開，大市已先回補１３日所遺留下之上升裂口

，但仍有一段介乎２７０４８點至２７１０１點仍尚待回補，照目前之市況看，在一片保守之氣

氛主導下，大市最終該會全補此遺留下之上升裂口，且亦可能會進一步回補１２日之上升裂口，

故任何投機性之短炒行動均不宜過急及過勇，至於中線部署則可稍等。



＊港股或有４至６星期調整期＊



前文已述，大市自去年８月１５日低位２４８９９點開始之中期反彈，至本月２０日高位

２９１７４點止計，大市已反覆上升達２１週，而累積之升幅亦已達４２７５點，即不論運行週

期及累積升幅該已可滿足一中期反彈之所需，故出現高台回吐乃正常現象，惟目前出現新疫症，

事件對經濟所帶來之影響實不能低估，適逢股市正處回吐之中，在人心?怯下，整個正常回吐的

股市可能會漸發展成一中期調整，即大市回調之幅度會較明顯，且亦需經過一輪低位整固後才能

出現另一升潮，經過達２１週之中期反彈後，大市可能會有４至６週之調整期，即自１月２０日

起計，整個２月份之股市可能會在較低迷中輾轉反覆，而繼１月份之股市屬先高後低之後，２月

份之市勢似仍未許樂觀，面對目前之困局，投資者最好是盡量保留實力，靜待另一潮中期入市良

機。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

