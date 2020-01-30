【武漢肺炎】芬蘭確診首例新型肺炎，多家航空公司停飛中國航班

《經濟通通訊社３０日專訊》據芬蘭媒體報道，一名３２歲中國女性遊客在芬蘭北部發病送

醫後，被確診患有新型冠狀病毒感染的肺炎，這名遊客５天前離開武漢來到芬蘭。據《路透》報

道，當地衛生與福利研究所發聲明，這位遊客在芬蘭北部拉普蘭地區（Ｌａｐｌａｎｄ）的醫院

接受隔離治療，有約１５人可能曾和她有過接觸，當局正監控他們的狀況。芬蘭航空

（Ｆｉｎｎａｉｒ）昨天成為首家取消飛往中國航班的歐洲航空公司。



＊法國確診第五例病例＊



此外，法國衛生部長布贊２９日在新聞發布會上表示，法國已確診第五例新型冠狀病毒感染

病例。病患為２８日確診的男性中國遊客的女兒，目前已在巴黎７大畢夏醫院住院治療。布贊還

表示，最先在巴黎確診的兩例病例中的男性患者病情加重，目前已進入重症監護室接受治療。

加拿大確診第２例感染者，加拿大安大略省衛生廳宣布，現在已經確診了加拿大第二例新型

冠狀病毒感染者，也就是第一例感染者的妻子。目前，兩人都處於隔離狀態接受治療。他們是２

２日乘飛機到多倫多之後就診的，但是在飛機上就出現了輕微症狀。另外，第三例初診確認感染

者目前在溫哥華，也處於隔離治療中。



＊加航、英航紛停中國航班＊



全球多間航空公司紛紛針對中國疫情採取措施。加拿大航空公司（Ａｉｒ Ｃａｎａｄａ）

２９日宣布，從１月３０日起到２月２９日期間，暫停往來中國北京和上海的航班。

英國航空（Ｂｒｉｔｉｓｈ Ａｉｒｗａｙｓ）亦宣布，停止所有飛中國內地的航綫，直至

３月。英航停飛暫不包括香港。

東南亞最大航空公司獅子航空亦在同日宣布停飛中國，直至另行通知，獅航及旗下附屬公司

飛中國１５個航點全部受影響。

首爾航空亦已於昨日宣布停飛中國，是首間採取此行動的南韓航空公司。

台灣的中華航空及長榮航空亦削減或推遲飛大陸航班，相關航班停止供應熱食、毛巾及枕頭

等物品，以加強衛生。隨着疫情加劇，不排除各航空公司未來行動升級，叫停飛所有來往大陸航

班。（ａｃ）

