《輪證高清－孫明哲》如何比較發行商開價質素？

《輪證高清》筆者在之前的文章曾提到高盛認股證網站新增了「發行人報價品質一覽」，協

助投資者用一個客觀易明的方法去觀察發行商的開價質素，找出能持續積極地報價的發行商，亦

希望投資者明白不應該以成交來判定開價質素，而應以發行商報價的平均買賣差價以及維持窄差

價的時間來客觀衡量。投資者利用這個工具後會發現，以恆指牛熊證為例，開價質素較佳的發行

商的平均買賣差價約１﹒２至１﹒４格，並且維持一格差價的時間達７５％附近，反之有部分發

行商的平均買賣差價超過２格，而且只能在約２５％時間維持一格差價，這可顯然看出開價質素

的明顯差別。有投資者或會問，為甚麼不能在更多時間甚至１００％時間維持１格買賣差價呢？

又為何在相同相關資產之下不同發行商開價有如此大的差距？



假設在一個理想世界，相關正股沒有買賣差價、沒有交易成本等費用，發行商又沒有對沖成

本，但現實並非如此。現實是相關正股是有買賣差價，市況波動時正股的流通量或都會不足，買

賣盤的數量亦未必足夠做到全面對沖。此外還有交易費用成本，以及如果產品累積街貨量偏高，

發行商缺乏貨源的情況之下，都很難維持全部時間維持最窄的買賣差價。因此，要求發行商全天

候在所有產品維持最窄一格差價是不設實際的。投資者需要了解及接受這一點，反而更應該以過

往數據比較發行商的表現，找到報價較積極的發行商，確保能在一個較合理的環境買賣，盡量減

低投資成本。



另外，不同的發行商對沖的成本可能會不同，導致發行商之間的開價質素有所差異。始終維

持一個窄的買賣差價對發行商來說是有成本的，不同發行商在資源的分布以及市場策略會有不同

，報價系統亦有差異，所以在為整個產品平台報價的積極性亦會有所高低。對投資者而言，反而

可以在這個差距之間，利用市場透明度高的資訊，先選擇數間報價較積極的發行商，然後再從產

品的條款入手，以行使價、到期日收窄範圍後再以找出槓桿較突出的產品，便可有序地揀出開價

質素較佳、而又抵買的產品。這不就是投資者希望達到的目標嗎？《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

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