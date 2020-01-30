【武漢肺炎】新城控股旗下吾悅廣場商戶２０天租金減半，涉逾億元

《經濟通通訊社３０日專訊》新城控股（滬：６０１１５５）３０日宣布，旗下分布全國各

地的吾悅廣場，對全體商戶自１月２５日至２月１３日期間的２０天租金，實施減半政策，攜手

共渡難關。

截至目前，新城控股在全國已開業６４座吾悅廣場。其中，自持經營的吾悅廣場，均按上述

２０天租金減半政策執行，據測算，租金減免總額逾億元；委托經營的輕資產項目，在與業主方

溝通一致前提下，按相同政策執行。（ｃａ）

