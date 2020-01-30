【武漢肺炎】白宮成立應對新冠病毒特別小組，直屬總統特朗普

《經濟通通訊社３０日專訊》因應武漢肺炎疫情，美國白宮宣布成立直屬於總統特朗普的武

漢肺炎工作小組，由美國衛生與公眾服務部長亞歷克斯．阿扎領導。其他成員包括美國國家安全

顧問奧布萊恩、美國疾病控制與預防中心主任羅伯特．雷德菲爾德、美國國家衛生研究院高級官

員安東尼．福奇和其他幾位政府官員。

工作小組每天都將召開會議，商討對策。２９日的會議是由特朗普親自主持，白宮聲明指出

，儘管目前對美國的風險偏低，但仍需高度警戒。截止目前，美國出現５例新型冠狀病毒感染肺

炎確診病例。（ｃａ）

