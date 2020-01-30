【武漢肺炎】商務部：蔬菜等價格錄一定漲幅，正全力補貨增加供應

《經濟通通訊社３０日專訊》國家商務部市場運行和消費促進司負責人２９日接受媒體採訪

時表示，受疫情蔓延、務工人員返鄉等因素影響，肉類、蔬菜等價格出現一定幅度上漲，總體漲

幅與常年平均水平大體相當。據商務部監測，１月２８日，糧油價格小幅上漲，比前一日上漲０

﹒２％；肉類價格有所上漲，豬肉批發價格比前一日上漲０﹒２％；禽產品價格略有下降，白條

雞價格比前一日下降０﹒１％；蔬果價格有所上漲，３０種蔬菜、６種水果平均批發價格分別比

前一日上漲４﹒６％和０﹒３％。

北京４６家大型批發市場、連鎖超市節日期間蔬菜供應量比平日增長１０％左右，其中新發

地批發市場２８日蔬菜上市量達到１﹒１４萬噸，比前一天增長３４％，比大年初一增長

７３％。



＊武漢市大米、食用油可保障１５天以上供應＊



湖北省米、面、油、肉、蛋等五大類商品可保障７－１５天供應，其中武漢市大米、食用油

可保障１５天以上供應，豬肉、雞蛋可保障１０天以上供應，蔬菜可保障５天左右供應。上海市

蔬菜集團所屬各市場蔬菜儲備６０００噸以上。

最近幾天，部分地區生活必需品市場集中採購增多，衛生防護用品銷售急劇增加，在個別城

市超市出現恐慌性集中採購現象。負責人表示，各級政府部門和企業正在全力調運補貨，增加市

場供應，搶購後的空架現像是暫時的。同時，要求大型商貿骨干企業切莫囤積居奇、借機漲價。



＊生豬生產止跌企穩＊



負責人又指，最近幾個月，隨著生豬穩產保供政策措施落地見效，生豬生產止跌企穩，去年

１２月份全國能繁母豬存欄環比增長２﹒２％，比９月份增長７％，下一步產能將逐步得到釋放

。這些都為當前生活必需品市場穩定供給和價格平穩運行奠定了堅實基礎。去年底以來，組織投

放中央和地方儲備豬肉３０多萬噸，向少數民族集聚地區投放牛羊肉２０００噸。（ｗｌ）

