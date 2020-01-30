《股林淘金－林家亨》疫情持續影響大市，伺機低撈優質股

《股林淘金》武漢肺炎疫情持續，最新數字（２９日）早上，全國確診病例總數已達到

６０７９宗、死亡病例有１３２宗，而香港暫時錄得８宗確診，在武漢肺炎肆虐下港股短期仍難

樂觀。專家指未來一星期將是疫情的高峰期，料市況仍受制疫情的最新發展。

對比當年沙士襲港，今次無論政府或民眾的防疫工作都較為嚴謹，街上市民均配戴口罩，商

場屋宇都加強清潔，政府早前亦宣布關閉部分出入境口岸和高鐵香港段，減少內地遊客到訪香港

，降低疫情擴散。中央亦運用各種行政手段對抗疫情，將部分省市進行封鎖，亦是史無前例的做

法，相信在上述措施落實下，疫情短期內應可受控。

上周一（２０日）恆指已從２９０００點開始下挫，短期內下跌逾２０００點，跌幅達

７﹒４％。當年沙士爆發期間港股同期亦下挫逾９％，筆者相信今次疫情對港股的打擊不及當年

沙士，恆指再向下的空間有限。短期之內應避免零售和旅遊板塊，但不少優質股跟隨下挫，投資

者可把握今次時機，在別人恐慌時貪婪，伺機低撈騰訊（００７００）、港交所

（００３８８）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）和小米（０１８１０）等股票，待

恆指進行技術性反彈時才沽出獲利。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有小米

