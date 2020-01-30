【武漢肺炎】人行再發文穩金融風險，支持機構做好流動性管理

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行上海總部發布通知，稱支持金融機構做好流動性管理

，提高同業拆借業務效率，在２月３日前有應急交易需要的，可聯繫中國外匯交易中心暨全國銀

行間同業拆借中心。

人行要求各金融機構要加大對疫情防控工作和上海經濟穩定的金融支持力度，配合做好相關

金融服務和應急保障工作。

人行要求金融機構預留專項信貸資金，並鼓勵在定價方面給予優惠；對於衛生防疫、醫藥及

設備生產供應、科研攻關、建築施工、物資運輸等領域的應急資金需求，要特事特辦，開闢快速

通道，執行快速審批流程，提升金融服務效率；對於受疫情影響出現暫時性經營困難的企業尤其

是小微企業，要有針對性地提供金融支持，幫助其緩解經營壓力，不得對有發展前景但暫時受困

的企業盲目抽貸、斷貸。

此外，金融機構應支持金融機構及相關企業債券發行需求，通過發行金融債券、特定用途債

券等，加大對衛生防疫、醫藥產品製造及採購、科研攻關等領域及受疫情影響較大的批發零售、

住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊業的資金支持力度，鼓勵承銷商加大對上述領域企業發行債券的

承銷力度。

人行又要求，金融機構繼續做好機構投資者進入銀行間債券市場線上備案工作；有效運用貨

幣政策工具加強流動性支持。建立疫情防控支付服務保障，開通疫情防控緊急撥付「綠色通道」

；確保財政專項資金快速及時到位；維護支付清算系統穩定運行，保障相關資金匯劃及時高效；

優化相關企業開戶服務，強化支付服務保障。（ｅｙ）

