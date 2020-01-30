《經濟通通訊社３０日專訊》新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，確診病例超過７０００例，勢對
中國上半年經濟發展帶來重大打擊，尤其是對消費和生產的衝擊愈來愈明顯。
花旗首席中國經濟學家劉利剛認為，有關部門將不得不打破相對於ＧＤＰ的３％的財政赤
字率的財政規則，以「減緩經濟活動螺旋式下行」；麥格理證券駐香港中國經濟研究主管胡偉俊
則表示，中國不太可能坐視不管，將採取降息和降準之類的措施，但預期流動性寬鬆對提振成長
的效果十分有限。（ｅｙ）
30/01/2020 10:35
【武漢肺炎】花旗料中國增財政支出保經濟，麥格理料寬鬆效果有限
《經濟通通訊社３０日專訊》新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，確診病例超過７０００例，勢對
中國上半年經濟發展帶來重大打擊，尤其是對消費和生產的衝擊愈來愈明顯。
花旗首席中國經濟學家劉利剛認為，有關部門將不得不打破相對於ＧＤＰ的３％的財政赤
字率的財政規則，以「減緩經濟活動螺旋式下行」；麥格理證券駐香港中國經濟研究主管胡偉俊
則表示，中國不太可能坐視不管，將採取降息和降準之類的措施，但預期流動性寬鬆對提振成長
的效果十分有限。（ｅｙ）
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