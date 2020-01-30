【華為風波】據報德國取得華為與中國情報部門合作證據，華為否認

《經濟通通訊社３０日專訊》據德國媒體《商報》引述一份德國外交部機密文件指，美國於

去年底向德國提供一份情報，據此證明華為與中國國安當局合作，顯示中國企業並非是建設５Ｇ

行動網絡的安全夥伴，德國外交部表示不會對內部文件發表評論。

華為回應報道時表示，華為從未、也永遠不會做任何危及客戶網絡和數據安全的事情，《商

報》報道沒有提供任何具體證據，指控重複陳舊、毫無根據。（ｅｙ）

