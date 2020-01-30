《經濟通通訊社３０日專訊》全民抗疫大環境下，口罩、消毒液等防護用品始終供不應求。
人民銀行重慶營業管理部最新表示，引導金融機構結合自身實際，用好用活貨幣信貸政策工具，
以實際行動加大對衛生防疫、醫藥產品、醫用器材企業的金融支持，主動幫助受疫情影響較大的
住宿餐飲等行業應對困難。
為保障對防疫工作的金融服務和支持，在人民銀行的協調下，一些商業銀行給予生產銷售口
罩、消毒液、護目鏡等防護物資的醫藥及流通企業緊急信貸支持，貸款利率在現行利率基礎上下
調１個百分點（１００個基點）。（ｗｌ）
30/01/2020 10:33
【武漢肺炎】重慶：防疫物資產銷企業貸款利率可下調１００個基點
《經濟通通訊社３０日專訊》全民抗疫大環境下，口罩、消毒液等防護用品始終供不應求。
人民銀行重慶營業管理部最新表示，引導金融機構結合自身實際，用好用活貨幣信貸政策工具，
以實際行動加大對衛生防疫、醫藥產品、醫用器材企業的金融支持，主動幫助受疫情影響較大的
住宿餐飲等行業應對困難。
為保障對防疫工作的金融服務和支持，在人民銀行的協調下，一些商業銀行給予生產銷售口
罩、消毒液、護目鏡等防護物資的醫藥及流通企業緊急信貸支持，貸款利率在現行利率基礎上下
調１個百分點（１００個基點）。（ｗｌ）
|國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
|生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
|生財有道29/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：暫未宜估底趁反彈減持
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】台灣錄8例確診個案 電子監控2千名居家隔離者
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】鍾南山料疫情未來一周達高峰 春運返程不會大傳染
|生財有道29/01/2020
【武漢肺炎】國泰削減來內地航班50% 3月底前免重新訂位費
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰