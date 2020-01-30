【武漢肺炎】重慶：防疫物資產銷企業貸款利率可下調１００個基點

《經濟通通訊社３０日專訊》全民抗疫大環境下，口罩、消毒液等防護用品始終供不應求。

人民銀行重慶營業管理部最新表示，引導金融機構結合自身實際，用好用活貨幣信貸政策工具，

以實際行動加大對衛生防疫、醫藥產品、醫用器材企業的金融支持，主動幫助受疫情影響較大的

住宿餐飲等行業應對困難。

為保障對防疫工作的金融服務和支持，在人民銀行的協調下，一些商業銀行給予生產銷售口

罩、消毒液、護目鏡等防護物資的醫藥及流通企業緊急信貸支持，貸款利率在現行利率基礎上下

調１個百分點（１００個基點）。（ｗｌ）

