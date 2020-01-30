【武漢肺炎】兩部門：疫情防控醫護人員每天補助２００或３００元

《經濟通通訊社３０日專訊》國家財政部、國家衛生健康委近日下發《關於新型冠狀病毒感

染肺炎疫情防控有關經費保障政策的通知》，對於直接接觸待排查病例或確診病例，診斷、治療

、護理、醫院感染控制、病例標本採集和病原檢測等工作相關人員，中央財政按照每人每天

３００元（人民幣．下同）予以補助；對於參加疫情防控的其他醫務人員和防疫工作者，中央財

政按照每人每天２００元予以補助。（ｗｌ）

