【武漢肺炎】上清所：人民幣利率互換集中清算下周一起恢復

《經濟通通訊社３０日專訊》上海清算所發布《關於利率衍生品集中清算業務春節假期休市

調整的補充通知》顯示，對人民幣利率互換、標準債券遠期集中清算業務做出相應調整。在人民

幣利率互換集中清算業務方面，通知規定人民幣利率互換集中清算業務延長春節假期休市至

２０２０年２月２日，２月３日起恢復清算結算。

利息支付日為１月３１日的，此次節假日調整後，支付日適用經調整的下一營業日準則，該

期利息到期日為１月２３日，支付日原定為１月２３日，現該筆利息匯總到２月３日的結算資金

中進行處理。下一期利息（若有）起息日做相應調整。利息支付日為２月１日的，此次節假日調

整後，支付日調整為２月３日，該期利息到期日為２月３日，該筆利息匯總到２月３日的結算資

金中進行處理。下一期利息（若有）起息日做相應調整。

保證金結算支付日為１月３１日的，此次節假日調整後，將於２月３日進行結算處理。費用

繳款日原為１月３１日的，此次節假日調整後，繳款日調整為２月３日。１月３１日、２月１日

起息的交易，正常起息處理。

在標準債券遠期集中清算業務方面，通知規定，標準債券遠期集中清算業務延長春節假期休

市至２０２０年２月２日，２月３日起恢復清算結算。此外，保證金結算支付日為１月３１日的

，此次節假日調整後，將於２月３日進行結算處理。費用繳款日原為１月３１日的，此次節假日

調整後，繳款日調整為２月３日。（ｗｌ）

