【武漢肺炎】社科院專家：疫情拖垮三駕馬車，首季增長或難保５

《經濟通通訊社３０日專訊》新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，確診病例超過７０００例，勢對

中國上半年經濟發展帶來重大打擊。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明在《財經》雜

誌撰文，他預計受到肺炎疫情衝擊最大的行業當屬服務業，恐將嚴重影響第三產業及消費的增速

。

張明指出，假如疫情將在２月初至中達到高峰，並在３月底結束，料中國首季ＧＤＰ增速或

會降至５％甚至更低，而上半年城鎮調查失業率或創新高，他認為政府將會採用更加擴張的逆周

期宏觀經濟政策進行應對。

張明指出，比起２００３年ＳＡＲＳ時期，中國現在更依賴服務和消費，但隨著春節收假時

間可能繼續延遲，將對２月投資增長與出口增長造成負面不利衝擊，製造業、房地產與基建領域

的投資增速必然受影響。換言之，拉動經濟的三駕馬車（投資、出口、消費）都將面臨不利衝擊

。

通脹數據方面，春節後ＣＰＩ各分項本就漲價，但肺炎疫情或導致本次ＣＰＩ按年增速的上

漲持續更長，或回落速度更慢，且考慮到肺炎疫情對工業企業的不利衝擊，補庫存可能會延遲，

或變得更微弱，意味ＰＰＩ增速回升可能推遲。

就業方面，張明指出今年大學、大專與高職畢業生人數或超過７００萬人，加上中國經濟增

速下行、部分行業調整，社會就業壓力巨大，預計中國城鎮調查失業率在今年上半年或創新高，

甚至顯著高於去年高位５﹒３％。

張明稱，政府可能會加大政策支持力度以應對影響，今年預算赤字或提高到相當於ＧＤＰ的

３％以上；地方債發行規模可能超過３萬億元人民幣，而人行有望出台更多的降準與降息措施。

總體而言，張明認為，若中國政府及時應對與處置疫情，今年中國經濟增速應不會斷崖式下跌，

今年中國經濟增速或前低後高，全年經濟增速或在５﹒７％上下。（ｅｙ）

