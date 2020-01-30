《經濟通通訊社３０日專訊》交通運輸部今日發布緊急通知，要求各地交通運輸部門要按照
地方人民政府或疫情防控領導機構的決策部署，配合公安、衛生健康等部門依法依規開展高速公
路出入口、省界和服務區、國省干線和農村公路等通道管控和體溫檢測工作，不得採取封閉高速
公路、阻斷國省干線公路等措施，保障春運期間公路基本通行順暢；不得簡單採取堆填、挖斷等
硬隔離方式，阻礙農村公路交通。要嚴格落實防疫應急運輸車輛綠色通道政策，保障防疫應急物
資和人員運輸車輛「不停車、不檢查、不收費」，優先便捷通行。（ｗｌ）
30/01/2020 15:03
【武漢肺炎】交通運輸部：疫情防控不得採取封閉高速公路等措施
《經濟通通訊社３０日專訊》交通運輸部今日發布緊急通知，要求各地交通運輸部門要按照
地方人民政府或疫情防控領導機構的決策部署，配合公安、衛生健康等部門依法依規開展高速公
路出入口、省界和服務區、國省干線和農村公路等通道管控和體溫檢測工作，不得採取封閉高速
公路、阻斷國省干線公路等措施，保障春運期間公路基本通行順暢；不得簡單採取堆填、挖斷等
硬隔離方式，阻礙農村公路交通。要嚴格落實防疫應急運輸車輛綠色通道政策，保障防疫應急物
資和人員運輸車輛「不停車、不檢查、不收費」，優先便捷通行。（ｗｌ）
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