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30/01/2020 15:41

【武漢肺炎】中紀委：對在疫情防控中失職瀆職等問題要堅決處理

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中央紀委國家監委近日印發《關於貫徹黨中央部署要求、做好
新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控監督工作的通知》要求，要嚴格執紀，對貫徹落實黨中央決策部
署和習近平總書記重要指示批示敷衍塞責、弄虛作假、陽奉陰違等問題，堅決從嚴查處；對不擔
當、不作為、亂作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題，嚴肅查處、推動整改；對
在疫情防控工作中失職瀆職、挪用救援款物等違紀違法問題，堅決依紀依法調查處理。（ｗｌ）

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