《陸言堂－陳永陸》當確診數字下降及疫苗研發後，股市可望反彈

《陸言堂》先祝大家身體健康，財源才會廣進。



鼠年首兩個交易日，恆指跌超過１５００點，其實很多，但以市場的恐慌情緒分析，卻較預

期少，當然重要的時刻要看Ａ股復市後，有沒有一些來自內地投資者的恐慌情緒，從而令港股有

更大的跌幅。故此，在Ａ股的不明朗因素影響下，恆指今早（３１日）大幅高開後出現倒跌的情

況，亦屬正常。



當然，要大市真正回穩，有幾個因素必須要留意，首先是疫情甚麼時候可以穩定下來？因為

現在市場所出現的恐慌，是源於確診人數不斷增加，以及仍然未有疫苗去醫治疫情，尤其是現在

確診人數較２００３年沙氏為多，甚至遠超過當年的數字，不過幸好的是暫時大多的確診人數暫

時只集中在湖北及周邊的省市，同時死亡率較高的湖北，暫時亦只是３﹒５％，而第二高死亡人

數的河南亦只有２宗，死亡率不足１％，這或者反映出「武漢肺炎」的傳播速度或者很快，但同

時間殺傷力可能不及沙氏。



不過，現時仍未到達高峰期，同時確診個案仍然在不斷攀升，所以現在的危機仍未解除，同

時「武漢肺炎」對社會及經濟帶來的禍害是否如沙氏嚴重，還是遠超２００３年仍有待觀察。當

然，以中國現時的經濟規模，以及旅遊及服務業的急速發展去推算，相信今次「武漢肺炎」為全

球經濟帶來的損失，應該是沙氏時的十倍。不過，「武漢肺炎」為經濟帶來的壓抑，有機會在往

後釋放出來，所以未來的消費力有機會顯著回升，同時各國因為疫情而加大力度刺激經濟，最終

其實會抵銷經濟損失，這一點大家似乎還未計算。



而且，參考２００３年沙氏爆發後ＭＳＣＩ環球指數在之後１個月、３個月及６個月，分別

升８﹒６４％、１６﹒３６％及２１﹒５１％，這反映出恐慌過後，股市的反彈同樣不能低估。

當然，２００３年的經濟情況及背景與現在的確不同，可是中國「放水」速度在之前已在加快，

同時中美貿易問題得以緩和等，所以現在疫情對股市的影響，或者只屬短暫，只要確診數字增幅

大幅下降，同時抗疫疫苗成功研發，那麼市場的恐慌自然可以減少，股市亦會反彈。

《獨立股評人 陳永陸》

