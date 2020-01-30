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即市新聞

30/01/2020 10:02

《樓市亮話－湯文亮》市況不佳是降低成本好時機

　　《樓市亮話》有年輕朋友收到花紅，問我有甚麼好投資，但不包括樓宇，這點我明白，他記
得在去年收到花紅之後亦問同樣問題，當時我話千祈唔好買樓，如果買股票，我認為創科唔錯，
因為創科新上榜做藍籌股，港交所（００３８８）已經做了盡職審查，自己不用費心，到現在已
經有超過三成升幅，一年之間算是唔錯投資。今年市況不穩，而股市又上升了那麼多，投資股票
是否是正確做法？老實說，這點我也不敢肯定，到年尾就知道結果，但我夠膽肯定一件事，如果
甚麼也不做的上市公司就不值得投資。

　　一般人會認為，物業投資者會擔心樓價下跌，其實並不一定，不少物業投資者反而希望樓市
在適當時候下跌，甚麼是適當時候？就是他們賣走最差的單位，手上現金充足，樓市下跌他們反
而有機會買到心儀的優質單位，我叫這種做法是「逢三退一」，如果樓價不斷上升，投資者一定
會不斷出售手上物業，持貨量反而會愈來愈少，所以，在適當時候下跌是投資者最開心的事，一
般人認為物業投資者擔心樓價下跌是錯覺而已。
　
　　由於社運持續，武炎襲港令到市況不穩，有零售業上市公司負責人表示要減少２５％舖位數
目，一般人認為減少舖位數目，即是生意做少了，那些股票不值得持有，其實，這才是買入那些
股票的好時機。因為經濟轉壞，是減低成本的最好時機，我相信被放棄的２５％舖位，不是租金
太貴，就是未能為集團提供合理盈利，倘若成功放棄２５％舖位，成本支出應該不只降低
２５％，而且是長期性，當香港復原，經歷轉好，在銷售大幅增加而經營成本比過去大幅減少，
而且保持穩定，集團的盈利就會急劇上升，股價當然亦會急劇上升。所以，現在降低成本的零售
股，只要香港復原，那些股票便是較早作出反彈的股票，理由很簡單，但投資其實是不用作出很
深入研究，找到有一兩個重點就可以，如果太過深入研究，我反而擔心會錯失良機。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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