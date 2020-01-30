《經濟通通訊社３０日專訊》新型冠狀病毒疫情擴散，昨日確診升至１０宗，新增兩宗個案
是一對七旬武漢夫婦，二人上周三（２２日）飛到香港探親及旅行，留港一周入住圓方Ｗ酒店，
並到過香港四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店，二人上周六（２５日）出現發燒，現時情況穩定。
消息指出，大埔那打素醫院兩名病人新型冠狀病毒檢測初步結果呈陽性，另有消息人士指出
，該兩名病人覆檢結果呈陰性，院方今日需要進行第三次檢測再確認，暫列疑似個案。
（ｃｌ）
30/01/2020 10:14
【武漢肺炎】本港確診個案增至１０宗，傳那打素亦有兩宗懷疑個案
《經濟通通訊社３０日專訊》新型冠狀病毒疫情擴散，昨日確診升至１０宗，新增兩宗個案
是一對七旬武漢夫婦，二人上周三（２２日）飛到香港探親及旅行，留港一周入住圓方Ｗ酒店，
並到過香港四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店，二人上周六（２５日）出現發燒，現時情況穩定。
消息指出，大埔那打素醫院兩名病人新型冠狀病毒檢測初步結果呈陽性，另有消息人士指出
，該兩名病人覆檢結果呈陰性，院方今日需要進行第三次檢測再確認，暫列疑似個案。
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