【武漢肺炎】財委會取消明日審議公務員加薪撥款會議

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會財務委員會原定明天（３１日）舉行８小時會議，繼續

審議公務員加薪撥款。不過財委會主席陳健波今日決定，取消明天的會議，改為在日後的周六或

周日加開會議。

陳健波形容作出上述決定艱難，但綜合議員和專家意見後，認為現階段是抗疫關鍵時刻，因

此決定取消會議。他指會在３月至５月加開２８小時會議，以及在６月至７月至少加開１４小時

會議，處理財委會目前積壓的大約５０項，總額約１０００億的撥款申請。（ｃｌ）

