《經濟通通訊社３０日專訊》立法會財務委員會原定明天（３１日）舉行８小時會議，繼續
審議公務員加薪撥款。不過財委會主席陳健波今日決定，取消明天的會議，改為在日後的周六或
周日加開會議。
陳健波形容作出上述決定艱難，但綜合議員和專家意見後，認為現階段是抗疫關鍵時刻，因
此決定取消會議。他指會在３月至５月加開２８小時會議，以及在６月至７月至少加開１４小時
會議，處理財委會目前積壓的大約５０項，總額約１０００億的撥款申請。（ｃｌ）
30/01/2020 12:26
【武漢肺炎】財委會取消明日審議公務員加薪撥款會議
《經濟通通訊社３０日專訊》立法會財務委員會原定明天（３１日）舉行８小時會議，繼續
審議公務員加薪撥款。不過財委會主席陳健波今日決定，取消明天的會議，改為在日後的周六或
周日加開會議。
陳健波形容作出上述決定艱難，但綜合議員和專家意見後，認為現階段是抗疫關鍵時刻，因
此決定取消會議。他指會在３月至５月加開２８小時會議，以及在６月至７月至少加開１４小時
會議，處理財委會目前積壓的大約５０項，總額約１０００億的撥款申請。（ｃｌ）
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