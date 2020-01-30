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30/01/2020 14:52

【武漢肺炎】旅議會：最少３３４０個內地團取消涉逾１１﹒６萬人

　　《經濟通通訊社３０日專訊》武漢新型肺炎疫情加劇，多家旅行社進一步取消前往中國的旅
行團，旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，資料顯示，截至昨日（２９日）下午，最少３３４０個
原定於１月２４日至２月２９日期間出發到內地的旅行團取消，涉及超過１１﹒６萬名旅客。
　　康泰旅行社和永安旅遊為了保障員工及顧客健康，將取消２月１日至２９日出發的全線中國
旅行團，星晨旅遊取消至２月１５日；中旅社亦取消至２月１０日。（ｃｌ）

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