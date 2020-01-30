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30/01/2020 16:02

【武漢肺炎】澳門接獲兩宗懷疑感染病例

　　《經濟通通訊社３０日專訊》澳門衛生局表示，今早接獲兩宗懷疑感染新型冠狀病毒病例報
告，第一例為５１歲女性，澳門居民，醫院護士，此病例於上周四（１月２３日）曾接觸已確診
武漢新型冠狀病毒感染的病人，當時已按防疫指引做足防護措施，今早出現發熱、流涕、咽痛和
咳嗽等症狀，現已送往仁伯爵綜合醫院特別急診作進一步檢查，並作隔離等候化驗結果。
　　第二例為３６歲男性，持藍卡，湖北籍，較早前入住黑沙青年旅舍，今早出現咳嗽症狀，現
已送往仁伯爵綜合醫院特別急診作進一步檢查。（ｃｌ）

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