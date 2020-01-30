《經濟通通訊社３０日專訊》本港昨日（２９日）新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，累計個
案增至１０宗。患者是一對來自武漢的７２歲及７３歲夫婦，曾入住位於九龍站的香港Ｗ酒店。
Ｗ酒店方面表示，已封鎖客房及客房所在的樓層消毒，而患者曾到過的各樓層及接觸的公眾
地方均全面消毒。目前部分酒店設施，包括泳池及桑拿房已經關閉，並會對來自關鍵地區的住客
檢測體溫，強調會積極配合相關部門落實防控措施。
另外，５名被列作密切接觸者的酒店職員，已送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。
（ｂｉ）
30/01/2020 16:07
【武漢肺炎】Ｗ酒店：已封鎖患者曾入住房間及消毒樓層
《經濟通通訊社３０日專訊》本港昨日（２９日）新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，累計個
案增至１０宗。患者是一對來自武漢的７２歲及７３歲夫婦，曾入住位於九龍站的香港Ｗ酒店。
Ｗ酒店方面表示，已封鎖客房及客房所在的樓層消毒，而患者曾到過的各樓層及接觸的公眾
地方均全面消毒。目前部分酒店設施，包括泳池及桑拿房已經關閉，並會對來自關鍵地區的住客
檢測體溫，強調會積極配合相關部門落實防控措施。
另外，５名被列作密切接觸者的酒店職員，已送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。
（ｂｉ）
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