《經濟通通訊社３０日專訊》正商實業（００１８５）公布，集團預期截至２０１９年１２
月３１日止年度的淨利潤及公司擁有人應佔之溢利預期均錄得大幅增加，並達至約８億元人民幣
或以上。主要由於集團於２０１９第四季度有部分新落成物業發展項目交付，導致集團的實現結
轉總建築面積、營業收入、毛利及淨利潤大幅上升。
該年度從物業發展業務帶來實現結轉總建築面積５４萬平方米以上，比截至２０１８年１２
月３１日止年度之實現結轉總建築面積約４﹒３萬平方米，大幅增加１０倍以上。（ｃｗ）
30/01/2020 17:35
【企業盈喜】正商實業（１８５）料去年溢利大幅增加至逾８億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》正商實業（００１８５）公布，集團預期截至２０１９年１２
月３１日止年度的淨利潤及公司擁有人應佔之溢利預期均錄得大幅增加，並達至約８億元人民幣
或以上。主要由於集團於２０１９第四季度有部分新落成物業發展項目交付，導致集團的實現結
轉總建築面積、營業收入、毛利及淨利潤大幅上升。
該年度從物業發展業務帶來實現結轉總建築面積５４萬平方米以上，比截至２０１８年１２
月３１日止年度之實現結轉總建築面積約４﹒３萬平方米，大幅增加１０倍以上。（ｃｗ）
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】張建宗：已有800萬口罩抵港 將有2400萬個來港
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】消息指3名公立醫院醫生測試後均呈陰性
|生財有道30/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：短期27500阻力大
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
|國際動態30/01/2020
【武漢肺炎】芬蘭確診首例新型肺炎 多家航空公司停飛中國航班
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】藥房總商會料未來一周口罩供應緊張 政府正全球採購
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰