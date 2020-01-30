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30/01/2020 17:35

【企業盈喜】正商實業（１８５）料去年溢利大幅增加至逾８億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》正商實業（００１８５）公布，集團預期截至２０１９年１２
月３１日止年度的淨利潤及公司擁有人應佔之溢利預期均錄得大幅增加，並達至約８億元人民幣
或以上。主要由於集團於２０１９第四季度有部分新落成物業發展項目交付，導致集團的實現結
轉總建築面積、營業收入、毛利及淨利潤大幅上升。
　　該年度從物業發展業務帶來實現結轉總建築面積５４萬平方米以上，比截至２０１８年１２
月３１日止年度之實現結轉總建築面積約４﹒３萬平方米，大幅增加１０倍以上。（ｃｗ）

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