《日入而息》政府指將有逾三千萬個口罩供應，港去年出口十年最差

《今天重點》﹡張建宗指已有八百萬口罩抵港，將有２４００萬個來港；邱騰華稱限制非本

港居民購買口罩在具體實行上有困難；本港維持１０宗確診個案，新增９５

宗疑似個案；醫管局指３名醫護曾接觸確診病人，兩人化驗結果陰性

﹡澳門宣布所有學校延遲開課，直至另行公布；接獲兩宗懷疑感染病例；連續

４８小時無新增確診，確診個案維持７宗

﹡金管局指美國貨幣政策方向待觀察，緊密監察疫情影響；匯豐維持最優惠利

率５％不變

﹡出口貨值結束１３個月連跌，上月回升３﹒３％勝預期；去年商品出口跌

４﹒１％，為２００９年以來最大跌幅

﹡傳港交所（００３８８）將與會計界就業績報告最後限期舉行緊急會談



《即日市況》﹡武漢肺炎疫情消息續拖累，港股急跌７１１點收２６４９９點



《美元匯價》﹡歐洲議會通過英國脫歐，市場預期英年內減息；歐元最新報１﹒１０１６

╱１８，日圓最新報１０８﹒８６╱８９



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）日出康城１２期料如期下周二截標

﹡ＣＬＳＡ（０６８７７）料去年淨虧損不少於１﹒７億元

﹡永安（００２８９）料全年少賺５５％，因投資物業收益減

﹡中國再生醫學（０８１５８）擬售醫療產業基金餘下８５％權益

﹡中國農產品交易（００１４９）財年結算日改３月底

﹡昌利（０８０９８）向泛亞環境（０６１２８）授出１５００萬元貸款

﹡傳匯控（００００５）擬放售土耳其業務

﹡國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ半年多賺逾倍至３９８０萬

英鎊

﹡朸濬國際（１３５５）料全年綜合淨虧損擴大１﹒８倍

﹡保誠（０２３７８）指委任Ｓｈｒｉｔｉ Ｖａｄｅｒａ於２０２１年出任

主席

﹡朱國樑因退休辭任太古股份常務董事，張卓平接任

﹡正商實業（００１８５）料去年溢利大幅增加至逾８億人幣

﹡廖創興企業（００１９４）料去年純利按年減約五成

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年機隊總規模達５２３架，按年升２％



《神州民企》﹡龍湖（００９６０）旗下商場初一起至３月底租金減半



《中國要聞》﹡Ｇｏｏｇｌｅ關閉中港台辦公室

﹡波音向中國捐贈２５萬個口罩

﹡高盛指正在申請對中國合資公司百分百持股

﹡蘋果再關閉兩中國分店，總數增至三間

﹡調查指內地第四季智能手機出貨８５３０萬部，連挫１１季

﹡美農業部長稱望疫情不會阻礙中國履行採購農產品承諾



《寶島快訊》﹡台股鼠年復市收瀉５﹒８％，報１１４２１﹒７４點



《其他消息》﹡蘋果及博通被判侵權，賠償１１億美元；郭明錤稱肺炎疫情３月前未改善，

將影響蘋果產品供需

﹡Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ第四季盈利增逾一倍，勝預期

﹡ＰａｙＰａｌ上季盈利跌逾一成三至５億美元，勝預期

﹡三星上季盈利減少近三成四，上年全年盈利挫五成一；三星電子延長中國部

分生產設施停產時間

﹡通用電氣利潤勝預期，供應波音引擎產量減半

﹡麥當勞上季盈利增逾一成一，勝預期

﹡微軟上季純利勝預期，旗下Ａｚｕｒｅ收入增六成二

﹡ＵＰＳ購買一萬輛電動貨車，巴菲特逾一億售報紙業務

﹡摩通料美聯儲今年利率將維持不變

﹡會德豐（０００２０）料上半年樓價上落波幅５％，年內推３至４項目

﹡金管局：美國貨幣政策方向待觀察，緊密監察疫情影響；匯豐維持最優惠利

率５％不變；聯儲局維持利率不變符預期，料本港息率不變

﹡美國總統特朗普正式簽訂美墨加協定

﹡港元上漲，一個月拆息升至２﹒２厘三個月近四周新高

﹡Ｆａｃｅｂｏｏｋ收集生物識別資料案達和解

﹡大韓航空憂慮疫情，減少往來中國航班

﹡日上皇明仁短暫昏迷，目前未發現原因

﹡東京檢察廳對戈恩及兩名協助潛逃人士發出逮捕令

﹡出口貨值結束１３個月連跌，上月回升３﹒３％勝預期；去年商品出口跌

４﹒１％，為２００９年以來最大跌幅

﹡政府凍結鼓勵就業交通津貼計劃的入息限額及調高資產限額

﹡綜援及公共福利金計劃下的資產限額將於下月起調高

﹡德意志銀行上年第四季蝕１５億歐元，遜預期

﹡菲律賓央行指今年仍考慮減息最少５０個基點

﹡ＷｏｒｋＴｅｃｈ超額完成首輪融資，獲注資２５００萬美元



《武漢肺炎》﹡１４省區確診病例過百，浙江逾４百宗為全國第二重災

﹡人行再發文穩金融風險，支持機構做好流動性管理

﹡中保資協料倡議加強險資對社會民生重點領域的支持

﹡中國動向與旗下品牌捐６００萬人幣馳援疫情防控工作

﹡日本首批２０６人撤僑包機中３人確診新型肺炎

﹡市民搶購排長龍，屈臣氏稱每間分店僅２０盒口罩發售

﹡平保子公司向湖北省慈善總會捐贈１０００萬人幣

﹡本港確診個案增至１０宗，傳那打素亦有兩宗懷疑個案

﹡民政事務總署否認向全港市民派發口罩

﹡民航部門近１８００個航班搶運防疫物資、醫護人員

﹡永安旅遊延長取消２月底前出發中國團

﹡永勝醫療提早恢復呼吸類醫療產品生產，以應對疫情

﹡兩部門稱疫情防控醫護人員每天補助２００或３００元

﹡卓悅（００６５３）稱四家分店中午提供約２０００盒口罩，每人限買一盒

﹡花旗料中國增財政支出保經濟，麥格理料寬鬆效果有限

﹡美商務部長羅斯取消訪華

﹡重慶指防疫物資產銷企業貸款利率可下調１００個基點

﹡浙江億利達趕製雷神山醫院急需風機

﹡特斯拉指正遵守中國停工安排，本季利潤略受影響

﹡病毒攜帶者吐口水湖北公安追刑責，北京嚴懲瞞報疫情

﹡財委會取消明日審議公務員加薪撥款會議

﹡財政部指各級財政累計投入２７３億元用於疫情防控

﹡商務部稱蔬菜等價格錄一定漲幅，正全力補貨增加供應

﹡國開行料對疫情防控企業提供最優貸款利率

﹡崇光百貨縮營業時間，天仁茗茶港島５分店提前關門

﹡康泰進一步取消２月出發的內地旅行團

﹡野村指中國首季ＧＤＰ增長或放緩逾２個百分點

﹡陳健波取消明天審議公務員加薪撥款會議

﹡麥當勞關閉湖北約３００家餐廳，全國約３千家仍營業

﹡勞工處呼籲僱主為員工提供外科口罩等個人防護裝備

﹡彭博指疫情拖累下，銀行採取措施自救至為重要

﹡傳港交所將與會計界就業績報告最後限期舉行緊急會談

﹡新城控股旗下吾悅廣場商戶２０天租金減半，涉逾億元

﹡網傳快遞截留口罩販賣，順豐：系微商所為已報警

﹡廣東新增確診７０宗累計３１１宗，深圳佔２３宗

﹡標普料疫情影響亞太區博彩住宿企業資金流；航空業或面臨當年ＳＡＲＳ般

風險；疫情或嚴重削弱亞太區經濟增長及政府財政

﹡衛健委專家稱寵物也會感染新型肺炎主人要加強管理

﹡藥房總商會料未來一周口罩供應緊張，政府正全球採購

﹡上清所指人民幣利率互換集中清算下周一起恢復

﹡中國民航局批准境外至武漢包機運行，接回出境遊客

﹡日本第二批２１０人撤僑包機，９人出現咳嗽發燒症狀

﹡田北辰稱全面封關迫在眉睫，倡特首宣布緊急狀態

﹡白宮成立應對新冠病毒特別小組，直屬總統特朗普

﹡交通運輸部指疫情防控不得採取封閉高速公路等措施

﹡宜家悉數暫停３０個內地線下商場營業

﹡社科院專家稱疫情拖垮三駕馬車，首季增長或難保５

﹡恆生（０００１１）陸庭龍料若疫情受控，恆指２６３００點應見支持

﹡旅議會稱最少３３４０個內地團取消涉逾１１﹒６萬人

﹡惠理料疫情短期難免有損香港經濟，但長期影響不大

﹡葉劉淑儀指封關做法不設實際，建議政府加強本地生產

﹡衛生署及醫管局下午４時半公布本港最新疫情

﹡韓媒指中方只同意南韓派一架包機赴武漢撤僑

﹡醫管局料現時公院外科口罩存貨量不足３個月

﹡衛生防護中心指切勿誤信外科口罩洗完蒸完可再用謠言

﹡１０５對進出香港跨境列車暫停，進出港高鐵更改終點

﹡Ｗ酒店稱已封鎖患者曾入住房間及消毒樓層

﹡上海豁免銀行券商等提前復工報備，其他機構９日復工

﹡中紀委指對在疫情防控中失職瀆職等問題要堅決處理

﹡日本愛知縣口罩廠家接大量訂單，正加緊增產

﹡民航局料外航取消航班系市場行為，民航提供足夠服務

﹡政府物流服務署否認免費派發口罩傳言

﹡消息指３名公立醫院醫生測試後均呈陰性

﹡國家衛健委稱進口物資陸續到位將盡最大努力控制疫情

﹡張建宗下午六時連同劉怡翔邱騰華及高拔陞會見傳媒

﹡湖北黃岡明起交通管制，累計確診４９６宗僅次武漢

﹡傳政府將派發大量口罩予警察家屬，警方澄清絕無此事

﹡澳門宣布所有學校延遲開課，直至另行公布；接獲兩宗懷疑感染病例；連續

４８小時無新增確診，確診個案維持７宗

﹡武漢商務局指捐贈蔬菜通過商超銷售，收入集中上繳

﹡經濟師料本港經濟或進一步轉差，首季經濟跌約３％

﹡蔡英文指口罩將由政府統一徵購調控、統一售價



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